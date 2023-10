Mejor la pasó cuando expuso a Bullrich preguntándole lo mismo dos veces: cómo rescatará los pasivos remunerados del Banco Central (Leliq). La exministra no supo responder. Milei sólo necesitó defenderse cuando Massa y Bullrich le nombraron los países que dolarizaron o cerraron la entidad monetaria. No salió de su libreto: repitió que, con ese criterio, debería mantenerse la esclavitud.

En el resto de los temas, el diputado trató de esconderse hasta de sus propias propuestas. Sobre Educación, evitó referirse a los vouchers que propuso en su plataforma -los explicó sin mayores detalles, cuando tuvo que responder- y apostó a exhibir los datos sobre la falta de aprendizaje en las aulas para responsabilizar a los anteriores gobiernos, pero mezcló, de forma desordenada, lo que sería su plan educativo con el de asistencia social.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1708637041192296797&partner=&hide_thread=false #DebatePresidencial | Milei: "El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas, y a los derechos alguien los tiene que pagar" pic.twitter.com/tFXYQW0Jib — LETRA P (@Letra_P) October 2, 2023

En el tramo de derechos humanos y convivencia democrática, Milei ratificó que para él en los 70 hubo una guerra y no le fue tan mal. Bullrich ya había usado su tiempo para sumarse a esa posición y arrepentirse de haber sido montonera. Myriam Bregman, de la izquierda, le respondió yéndose por las ramas. Milei también se sintió a gusto polarizando con la candidata del FIT sobre cuestiones de género.

La actitud

Cuando tuvo que hablar de economía, Milei se movió con soltura, sereno, luciendo sus tags televisivos que lo hicieron famoso como panelista y le permitieron ingresar en la política. Hasta se permitió sonreír, raro en él, cuando acorraló a Bullrich. Pero se mostró más tenso en el resto del debate y perdió por completo la compostura cuando mintió en una respuesta a un pedido de Massa para disculparse con el papa Francisco por haberlo atacado.

Milei dijo que esas declaraciones fueron antes de entrar a la política, cuando en realidad ocurrieron en una entrevista de hace dos semanas con el periodista estadounidense Tucker Carlson, transmitida en Twitter. Contó que había pedido disculpas, pero no está el registro de que lo haya hecho. Massa se lo recordó fuera de micrófono, la transmisión no lo tomó y el economista reclamó airoso que no se había cumplido el reglamento. Obligó a un reto de los moderadores que lo dejó en ridículo.

El gol a favor

Como era esperable, el debate económico fue donde Milei se sintió mejor. Su mayor acierto fue su pregunta repetida a Bullrich sobre las Leliq, que exhibió a la candidata de JxC como alguien incapaz de hablar de economía sin repetir frases hechas. Hasta Massa volvió sobre el tema, para capitalizarlo.

La exministra buscó todo el debate a Milei por su vínculo con el sindicalista Luis Barrionuevo, pero el diputado salió ileso con su respuesta final: la acusó de ser tan casta como el sindicalista. El libertario también supo acorralar a Massa sobre el déficit fiscal y mostrarse como el único interesado en combatir la inflación, ante los malos resultados del ministro y la evidente falta de un programa de la candidata de JxC.

El gol en contra

Su mentira sobre el momento en el que atacó al papa Francisco lo incomodó a él mismo. Otro error fue que se gastó todas las instancias de derecho a réplica para hablar de economía y no pudo responder a dos ataques de sus rivales que estaban flojos de papeles. Uno fue de Massa, quien, cuando Milei sacó chapa de haber pedido al Gobierno no hacer negocios con su exjefe Eduardo Eurnekian, le recordó que fue empleado de las AFJP. El liberal no pudo aclarar que su programa no propone privatizar el sistema previsional. Peor la pasó cuando Bullrich lo acusó de no haber combatido las cuarentenas en la pandemia. Milei hasta hizo un documental para criticarlas. Hizo gestos de indignación, pero ya no tenía segundos para defenderse.

La frase para el archivo

En el capítulo de economía, Milei se destacó cuando le preguntó a Massa: "¿No te das cuenta el desastre que estás haciendo con el plan platita?".

A la exministra de Seguridad la sorprendió con una definición: “Barrionuevo es casta, pero más casta es Patricia Bullrich”.

Aunque habló de reducir el revisionismo permanente, el economista dejó varias definiciones fuertes sobre la última dictadura, que hasta hace cuatro años hubieran sido piantavotos. “Fue una guerra”. “No fueron 30 mil desaparecidos, sino 8.753”. De todos modos, dejó claro que no liberará genocidas. “Los militares tenían el monopolio de la fuerza y deben pagar por sus excesos”, dijo.