Rebelión federal de colegios de abogados contra la reforma laboral y cautelar por honorarios

Veintinueve Colegios de Abogados del país fueron a la Justicia para frenar cambios que introduce la la Ley de Reforma Laboral.

Una inédita reacción institucional se activó en el mundo jurídico. 29 colegios de abogados de distintas provincias presentaron una medida cautelar ante la Justicia Federal para suspender la aplicación de artículos de la reforma laboral que, según sostienen, afectan el cobro de honorarios profesionales y el ejercicio de la defensa técnica en litigios laborales.

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La presentación apunta contra las modificaciones introducidas en los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo . Los colegios firmantes sostienen que las nuevas disposiciones alteran el régimen de regulación de honorarios y podrían impedir el cobro íntegro de la retribución profesional.

En el escrito plantean que las reformas “afectan de manera directa el derecho de propiedad de los abogados y el acceso efectivo a la jurisdicción”, al introducir mecanismos sancionatorios que podrían desalentar la promoción de acciones judiciales laborales.

También cuestionan la constitucionalidad de la normativa al entender que el Congreso avanzó sobre aspectos propios del derecho procesal, materia reservada a las provincias.

La cautelar fue impulsada por 29 colegios profesionales de distintas jurisdicciones, entre ellas entidades de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, La Rioja, Río Negro y Chubut.

LEY BULLRICH | El Colegio de Abogados de Córdoba va a la Justicia para frenar artículos de la reforma laboral https://t.co/JMFivcedNw

El planteo refleja una coordinación institucional poco frecuente entre colegios del interior que buscan suspender los efectos inmediatos de la reforma laboral mientras se discute su validez constitucional.

Según advierten, las modificaciones introducen restricciones al cobro de honorarios y sanciones por litigios considerados improcedentes que ya están contempladas en los códigos procesales vigentes, lo que podría generar un efecto disuasivo sobre la defensa técnica.

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Judicialización creciente de la reforma

La ofensiva de los colegios se inscribe en un escenario más amplio de judicialización de la reforma laboral. La CGT promovió acciones contra distintos capítulos de la normativa, entre ellos el acuerdo de transferencia de la Justicia del Trabajo nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese caso, distintos fallos cautelares generaron un cuadro de incertidumbre jurídica sobre el alcance de la reforma y el futuro del fuero laboral, anticipando una disputa que podría escalar hasta la Corte Suprema.

Para los colegios impulsores de la cautelar, el debate no se limita al interés profesional sino que impacta en el acceso a la justicia laboral y en el equilibrio procesal entre trabajadores y empleadores.

La presentación anticipa un escenario de litigiosidad creciente que podría marcar la implementación efectiva de la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

Mientras tanto, el movimiento coordinado de los colegios de abogados abre un nuevo frente institucional en la disputa por el alcance de los cambios en el sistema laboral argentino.