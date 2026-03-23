Interna en el Colegio de Abogados: cinco listas en carrera y Daniel Angelici consolida poder

La lista oficialista Unidad en Defensa de la Abogacía , se perfila para retener el poder en el Colegio de Abogados con Alejandra García como sucesora de Ricardo Gil Lavedra.

La elección para renovar autoridades en el Colegio de Abogados porteño entró en su etapa decisiva con la oficialización de cinco listas. La disputa, entre el 21 y 23 de abril, definirá el reemplazo de Ricardo Gil Lavedra y tendrá impacto institucional en medio de debates sobre reforma laboral , litigiosidad contra el Estado y el equilibrio de poder en el sistema judicial.

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía , encabezada por Alejandra García , expresa la continuidad de la conducción actual del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires , y logró conformar una coalición amplia que integra a sectores tradicionales del mundo jurídico.

Enfrente competirán distintas expresiones opositoras que no lograron confluir en una propuesta común. Gente de Derecho , el espacio que conduce Jorge Rizzo , buscará recuperar protagonismo con un perfil crítico de la actual conducción. También participará Abogados en Acción , la lista encabezada por el expresidente del Colegio Eduardo Awad , con un discurso centrado en la autonomía institucional y la defensa de los honorarios profesionales.

El mapa opositor se completa con Espacio Abierto de la Abogacía , liderado por Rubén Ramos y vinculado a sectores sindicales y del derecho público, y Por Más Abogacía , que postula a Eduardo Javier Lema Castillo y nuclea a agrupaciones cercanas al peronismo y a abogados del fuero laboral.

Con un padrón cercano a los 90 mil matriculados habilitados para votar, la elección volverá a medir la capacidad de movilización territorial de las agrupaciones profesionales y sus vínculos con estructuras partidarias nacionales y porteñas.

Daniel Angelici gana peso y amplía su influencia política

Uno de los datos políticos centrales del cierre de listas fue la consolidación de la influencia del operador judicial del radicalismo Daniel Angelici dentro del armado oficialista. Con histórica ascendencia en el mundo judicial y en la corporación de abogados, el expresidente de Boca viene ampliando además su gravitación en la estructura política del gobierno de la Ciudad que conduce Jorge Macri, donde su rol como articulador institucional gana volumen.

En ese esquema, Angelici logró ubicar dirigentes de su confianza en lugares expectables de la nómina oficialista y sellar la incorporación de referentes del tradicional Colegio de Abogados de la calle Montevideo, un sector identificado con el establishment jurídico. Entre los nombres que ingresan al armado aparecen figuras vinculadas a la tradición profesional de apellidos como Cassagne, Fonrouge y el legado académico de Fontán Balestra, lo que refuerza el perfil institucional del espacio.

También se confirmó que el actual prosecretario del Colegio, Jorge Biglieri, ocupará el lugar de primer delegado suplente, cargo que integra los seis nombres principales que figuran en la papeleta electoral y que le asegura presencia en la futura estructura de conducción.

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Una elección con impacto institucional y político

La disputa por el control del Colegio excede la lógica profesional y adquiere relevancia política en un escenario atravesado por reformas judiciales, tensiones por honorarios y debates sobre el rol de los abogados en los litigios contra el Estado.

El resultado definirá no sólo quién conducirá la entidad sino también el posicionamiento de uno de los actores corporativos más influyentes del sistema judicial frente a los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional y la administración porteña. La elección vuelve a funcionar, además, como termómetro del equilibrio de fuerzas dentro del mundo judicial y su relación con el poder político.