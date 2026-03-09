Tecnología e innovación

Córdoba: el Colegio de Abogados presenta una herramienta de IA en una conferencia sobre el futuro del trabajo

La actividad se realizará este martes en el Centro de Convenciones. Eduardo Bittar presentará Legalia, una nueva herramienta desarrollada con Santex.

Por Letra P | Periodismo Político
Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba

El especialista español Jon Hernández encabezará en Córdoba una conferencia abierta sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y en las profesiones, en una actividad organizada por el Colegio de Abogados de Córdoba. El encuentro que organiza la conducción que encabeza Eduardo Bittar, titulado “Inteligencia artificial, empleo y el futuro de las profesiones”, se realizará este martes.

La cita es las 18 en el Centro de Convenciones de la ciudad capital, dentro del Complejo Ferial.

La charla sobre IA en Córdoba

Durante la charla, Hernández abordará cómo las herramientas de inteligencia artificial están comenzando a transformar el mundo del trabajo y redefinir profesiones como la abogacía, además de analizar los desafíos y oportunidades que estos cambios plantean para el sistema de justicia y el ejercicio profesional.

Innovación en el Colegio de Abogados

Desde el Colegio de Abogados adelantaron que durante la jornada se realizará además un anuncio vinculado a LEGALIA, una herramienta de inteligencia artificial desarrollada junto a la empresa tecnológica Santex.

El proyecto apunta a acompañar los procesos de innovación en el ámbito jurídico, incorporando herramientas digitales que permitan optimizar tareas y mejorar el acceso a la información para profesionales del derecho.

Hernández es divulgador y especialista en inteligencia artificial aplicada al trabajo y la productividad. En sus presentaciones suele destacar que el principal cambio que trae esta tecnología no es la sustitución directa de empleos, sino la transformación de la forma en que las personas trabajan.

“La IA no viene a reemplazarte, viene a reemplazar a quien no la use”, suele resumir el especialista al describir el impacto de estas herramientas en el mercado laboral.

