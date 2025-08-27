CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Los audios de Diego Spagnuolo tuvieron más repercusión en redes sociales que la denuncia de Fabiola Yañez

Se habló más del Karinagate que de la causa contra Alberto Fernández por violencia de género, según Enter Comunicación. La hermana presidencial, en el centro.

Martín Menem y Karina Milei

Karina Milei y Santiago Caputo

Javier Milei y Karina Milei

La consultora Enter Comunicación reveló en su último análisis de la conversación digital que el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), desatado por los audios del exdirector Diego Spagnuolo que involucra a Karina Milei en un mecanismo de supuestos sobornos, tuvo más repercusión en redes sociales que la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género.

Karina Milei y Javier Milei. 
CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Salven a la reina Karina y vistan al rey Javier

Por  Marcelo Falak

La compañía analizó las menciones al Karinagate desde el 21 al 24 de agosto y contabilizó un total de 1.730.676, una 238.676 veces más que las que realizadas sobre la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez y el material audiovisual filtrado por Infobae en el marco del caso. Aún así, el volumen de la conversación es menor que durante la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con 2.801.773 menciones, y durante la criptoestafa $LIBRA, con 4.500.000.

ENTER COMUNICACION - Coimas Gate (Agosto)_page-0003
Los audios de Diego Spagnuolo están por debajo del Libragate.

El pico de la conversación fue el último sábado y a partir del domingo se amesetó. Sin embargo, el informe de Enter Comunicación remarcó que el tema tiene "potencial de seguir creciendo con el correr de los días".

El silencio de Las Fuerzas Del Cielo en las redes, en el canal de streaming Carajo y el mutismo de los principales influencers digitales de La Libertad Avanza se hicieron sentir y, como consecuencia, la oposición dominó casi hegemónicamente la conversación. De esta forma, el análisis del sentimiento predominante de los usuarios que participan de la conversación arroja casi 63% de negatividad.

ENTER COMUNICACION - Coimas Gate (Agosto)_page-0005

El centro de la conversación digital es Karina Milei

Según el informe, Karina Milei se lleva el protagonismo de la discusión en redes sociales con más de 565 mil menciones. La siguen el presidente Javier Milei (con más de 528 mil), Spagnuolo (más de 142 mil) y el subsecretario de Gestión Institucional del Gobierno y principal ladero político de El Jefe, Lule Menem, con poco más de 23 mil.

El vacío de narrativa oficialista permitió a la oposición instalar varias etiquetas peyorativas contra el Gobierno, que se destacaron por días, con el fútbol como único competidor en el dominio de la agenda digital. Las dos tendencias principales fueron "#KarinaCoimera" y "#LaCoimaDeTuHermana".

ENTER COMUNICACION - Coimas Gate (Agosto)_page-0007

El informe de Enter Comunicación completo

ENTER COMUNICACION - Coimas Gate (Agosto)

