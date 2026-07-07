Chubut: la Justicia habilitó revisar el patrimonio de tres intendentes peronistas de Comodoro Rivadavia

La Justicia de Chubut resolvió avanzar con una causa que busca abrir al escrutinio público las declaraciones juradas patrimoniales de Carlos Linares, Juan Pablo Luque y el intendente, Othar Macharashvili , los dirigentes peronistas que condujeron Comodoro Rivadavia durante la última década. La jueza Cecilia Vallejos declaró admisible un amparo presentado por el periodista Sergio Cavicchiol y dio intervención al Municipio.

El expediente apunta a que se hagan públicas las declaraciones juradas presentadas entre 2015 y la actualidad, con el objetivo de permitir el control ciudadano sobre la evolución patrimonial de quienes estuvieron al frente del municipio durante ese período.

La acción judicial fue impulsada luego de que el Tribunal de Cuentas Municipa l negara el acceso a esa documentación. Frente a esa decisión, la magistrada consideró que el planteo reunía los requisitos para su tratamiento y dio inicio formal al proceso, corriendo traslado a la Municipalidad para que presente su respuesta dentro del plazo establecido.

Con la resolución de Vallejos, la causa ingresó en una nueva etapa procesal. El Municipio deberá responder al pedido vinculado con las declaraciones juradas patrimoniales de Linares, Luque y Macharashvili, correspondientes a las gestiones desarrolladas desde 2015. El planteo busca que esa información sea de acceso público para que pueda verificarse la evolución patrimonial de los funcionarios que condujeron el Ejecutivo municipal durante los últimos años.

El avance de la causa judicial se produce en medio de un fuerte enfrentamiento público entre el gobernador Ignacio Torres y el intendente de Comodoro Rivadavia por la entrega de viviendas destinadas a las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermitte .

A través de sus redes sociales, Torres afirmó que las familias damnificadas "fueron estafadas por el municipio" e invitó públicamente a Macharashvili a reunirse para resolver la situación. "Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias. En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut", expresó el mandatario provincial.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

"Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios. Las familias no pueden seguir esperando", agregó.

La respuesta del intendente llegó al día siguiente. Macharashvili sostuvo que el Municipio ya invirtió "más de 5.000 millones de pesos de los comodorenses" para afrontar la emergencia y aseguró que desde el inicio trabajan de manera coordinada con distintas áreas municipales, la Provincia y el Instituto Provincial de la Vivienda.

Además, aceptó la convocatoria del gobernador y señaló: "Acepto su invitación y la tomo como un gesto de madurez, propia de quien comienza a dejar atrás la juventud impulsiva. Espero que esta reunión sea la primera de muchas para abordar, con seriedad y responsabilidad, todos los temas pendientes que la Provincia mantiene con Comodoro Rivadavia".

El derrumbe del cerro Hermitte y el conflicto de fondo en Chubut

El cruce entre Provincia y Municipio tiene como trasfondo la asistencia a los afectados. Según el gobierno provincial, las primeras viviendas estarán finalizadas en menos de un mes y la entrega dependerá de que el Municipio defina la nómina de beneficiarios.

Desde la administración de Torres sostienen que las familias atraviesan una situación crítica y reclaman que esa definición administrativa se concrete cuanto antes.

Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia.

El desplazamiento del cerro Hermitte en enero obligó a evacuar de urgencia a 90 familias, unas 300 personas, luego de que la inestabilidad del terreno provocara fracturas estructurales en las viviendas, rotura de cañerías de gas, interrupción de servicios y calles intransitables en los barrios Sismográfica y Marquesado.

En ese escenario de creciente tensión política, el avance de la causa judicial por las declaraciones juradas patrimoniales vuelve a colocar bajo la lupa la gestión de los dirigentes peronistas que gobernaron Comodoro Rivadavia desde 2015 hasta la actualidad.