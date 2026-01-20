Chubut: el derrumbe del cerro Hermitte expuso la gestión de los gobiernos peronistas en Comodoro Rivadavia

El desplazamiento del cerro Hermitte obligó este domingo en Chubut a la evacuación de urgencia de 90 familias, que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata en Comodoro Rivadavia . La catástrofe geológica que afecta a los barrios Sismográfica y Marquesado puso bajo la lupa el planeamiento urbano de los gobiernos municipales en manos del peronismo en los últimos 20 años.

La inestabilidad del terreno y las fracturas estructurales que colapsaron las viviendas no solo destruyeron paredes, sino que detonaron la infraestructura básica de la zona. Fugas de gas masivas por la rotura de cañerías, corte total de servicios y calles intransitables se sumaron a las 300 personas que debieron dejar sus casas, que corren riesgo de desbarrancarse y quedar inutilizadas.

Las autoridades locales, comandadas por el intendente peronista Othar Macharashvili , evalúan la pertinencia de declarar inhabitable de forma permanente a esta zona de la Patagonia . Sin embargo, una sucesión de hechos que involucra a las sucesivas administraciones del municipio dejó al desnudo la responsabilidad de los gobiernos del mismo signo de las dos últimas décadas.

En 2002, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) presentó un informe técnico lapidario titulado un "Estudio de Peligrosidad Geológica" que recomendaba impedir la instalación de asentamientos de nuevas viviendas y restringir el riego en la zona. El estudio detallaba que el área afectada no se delimitaba al barrio Sismográfica, sino que “se deben incluir también los barrios Marquesado, Los Tilos, la cancha de golf y el loteo del SUPE”.

En el informe de 64 páginas se destaca que “no es posible descartar una reiteración de los movimientos de ladera, con lo cual el municipio tendría la responsabilidad de establecer una red de monitoreo permanente de la ladera si continúa la expansión del barrio”.

Desde aquella advertencia se sucedieron 23 años de intendentes que llegaron a caballo del peronismo y el kirchnerismo: Raúl Simoncini (2003-2007), Martín Buzzi (2007-2011), Néstor Di Pierro (2011-2015), Carlos Linares (2015-2019), Juan Pablo Luque (2019-2023) y desde diciembre del '23, Macharashvili.

Peronismo en campaña

Pese al señalamiento del Segemar de "la responsabilidad de establecer una red de monitoreo permanente de la ladera si continúa la expansión del barrio” por parte del municipio, en septiembre de 2019 el entonces intendente Carlos Linares y su sucesor electo Juan Pablo Luque inauguraron una obra de pavimentación en el barrio Sismográfica.

Años más tarde, en agosto 2022, Juan Pablo Luque recorría una nueva obra de pavimento en el barrio mientras avanzaba en la instalación provincial de su campaña a la gobernación por el PJ, que encarnaría al año siguiente.

Embed

En 2023 dicha obra fue inaugurada con el intendente Luque y Macharashvili, candidato a sucederlo, como las caras visibles del Ejecutivo municipal. El 1 de julio de ese año, Maximiliano López, entonces secretario de Obras y Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia, anunciaba la inauguración de 11 cuadras de pavimento en uno de los barrios y citaba "un estudio de Segemar donde se determinó que ya no había movimientos" de suelos para justificar la realización de las obras y tratar de dejar de lado las posibilidades de desmoronamientos.

Embed - Se inauguraron 11 cuadras del barrio Sismográfica

Sin embargo, apenas un año después el pavimento ya se había levantado, impidiendo incluso la circulación del transporte público en algunas calles. Los vecinos del barrio Sismográfica alertaron a las autoridades locales sobre la situación de riesgo latente.

Paradójicamente, durante la campaña electoral de las elecciones provinciales de 2023, Luque admitía, en su doble rol de intendente y de candidato a la gobernación por el peronismo, la existencia de estudios de suelo que se contraponían con el avance de obras en la zona, aunque los relativizaba a partir del trabajo del municiío con "profesionales".

Embed - Juan Pablo Luque: avances en la mensura de los barrios

Comodoro en crisis

Tras la catástrofe geológica del domingo, este lunes el municipio dio a conocer un nuevo parte sobre la intervención que lleva adelante en los barrios Sismográfica, Los Tilos y El Marquesado, donde se procedió a la evacuación de sus habitantes, y en Médanos, para "evitar situaciones que puedan derivar en consecuencias irreparables" y "acompañar a cada familia evacuada, garantizando asistencia, contención social y atención sanitaria".

El Comité de Emergencia, que incluyó la presencia en el territorio de Defensa Civil, Obras Públicas, Control Urbano y Operativo, Desarrollo Humano y Familia y Salud, entre otros, acompañados por Policía, Bomberos y Ejército, busca paliar las consecuencias del desplazamiento. Sin embargo, dos décadas de avisos desoídos y la porfía de avanzar sobre una zona de riesgo al compás de las campañas electorales pone bajo la lupa a las administraciones peronistas más allá de los esfuerzos de las últimas horas tras el deslizamiento de los suelos.