La Legislatura de Chubut habilitó la reelección indefinida de intendentes..

La Legislatura de Chubut aprobó este jueves el proyecto de ley que habilita le reelección indefinida de intendentes , concejales y presidentes de comunas rurales de las localidades que no cuentan con Carta Orgánica , una reforma impulsada a pedido de un grupo de jefes comunales que buscan volver a competir.

La diputada provincial Mariela Williams presentó la iniciativa en el el marco de una jugada que puede reacomodar la discusión 2027 en la provincia patagónica. De aprobarse, once intendentes que no pueden buscar otro mandato recuperarían la posibilidad de presentarse nuevamente, mientras que las ciudades con normas propias mantendrán sus propias restricciones.

El proyecto modifica la Ley Orgánica de Municipios y la Ley de Comunas Rurales , además de revertir la denominada " Ley Caminoa ", que estableció un máximo de dos mandatos consecutivos para los intendentes de los municipios sin Carta Orgánica.

La iniciativa aprobada reemplaza el artículo que hoy dispone que un intendente solo puede ser reelegido por un segundo mandato consecutivo por una nueva redacción que establece simplemente que "podrán ser reelectos", y elimina cualquier límite de mandatos consecutivos. Además, modifica la Ley de Comunas Rurales para que los presidentes comunales puedan ser elegidos tantas veces como lo decida el electorado.

En los fundamentos, Williams sostuvo que la duración de los mandatos, las condiciones de elegibilidad y la reelección forman parte de la autonomía municipal reconocida por la Constitución Provincial y la Constitución Nacional , y que la Legislatura no debe limitar esas facultades mediante una ley orgánica.

La reforma cambia las reglas del juego únicamente en los municipios que se rigen por la Ley de Corporaciones Municipales. Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Lago Puelo, Sarmiento y Gaiman, que cuentan con Carta Orgánica propia, seguirán regulando las reelecciones mediante sus propias normas.

Los once intendentes que recuperan la posibilidad de competir

El principal efecto político de la ley es que volvería a habilitar a once intendentes que hoy no pueden buscar un nuevo mandato por el límite impuesto en la ley.

Ocho de ellos transitan su tercer mandato consecutivo. Se trata de Miguel Gómez (Gobernador Costa), Dante Bowen (Dolavon), Oscar Currilén (El Maitén), Claudia Loyola (Camarones), Silvio Boudargham (Cholila), Marcelo Limarieri (Gualjaina), Rubén Calpanchay (José de San Martín) y Ariel Molina (Corcovado).

A ese grupo se suman Héctor Ingram (Trevelin) y Diego Pérez (Río Pico), que fueron elegidos en 2019 y reelectos en 2023, por lo que también quedaron alcanzados por la limitación vigente.

El caso más emblemático es el de Jorge Seitune, intendente de Tecka, que atraviesa su séptimo mandato consecutivo y es el jefe comunal con mayor permanencia en el cargo en Chubut.

Quiénes seguirán alcanzados por los límites

La iniciativa no modifica la situación de los municipios con Carta Orgánica propia. En ese grupo siguen alcanzados por las restricciones Othar Macharashvili (Comodoro Rivadavia), Gustavo Sastre (Puerto Madryn) y Damián Biss (Rawson), quienes deberán definir su futuro político fuera de la jefatura comunal.

También Darío James (Gaiman), que ya se había posicionado en contra de le reelección indefinida, y Sebastián Balochi (Sarmiento), que no estaría habilitado para competir nuevamente por encontrarse también bajo el régimen legal de su municipio, que espeja la vieja legislación provincial.

Gerardo Merino (Trelew) y Matías Taccetta (Esquel) recién transitan su primer mandato y podrán buscar una reelección.

El péndulo entre Mariela Williams y Jaqueline Caminoa

Mariela Williams es diputada provincial del Partido Justicialista y autora del proyecto aprobado en la Legislatura. Responde políticamente al exvicegobernador Ricardo Sastre, quien integró la fórmula de Mariano Arcioni entre 2019 y 2023. En los últimos años, Sastre consolidó un acercamiento político con el gobernador Ignacio Torres y reivindicó el acompañamiento legislativo de Williams a las iniciativas del Ejecutivo.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

"No vamos a ocultar la buena relación con el gobernador y lo mostramos con hechos. La diputada Mariela Williams ha acompañado prácticamente todas las leyes que necesitó el Ejecutivo", sostuvo Sastre tiempo atrás.

La norma que hoy limita las reelecciones nació en 2016 por impulso de la entonces diputada radical Jaqueline Caminoa, que integró el oficialismo provincial hasta 2026, cuando renunció a su banca por motivos personales.

La denominada "Ley Caminoa" modificó la Ley de Corporaciones Municipales y estableció que los intendentes de las localidades sin Carta Orgánica solo podían ser reelegidos por un segundo mandato consecutivo. En ese momento, Caminoa sostuvo que en muchas localidades del interior había intendentes que permanecían durante 16 años en el poder y que esa situación impedía la alternancia política.

Durante el gobierno de Mariano Arcioni esa restricción fue parcialmente flexibilizada. En 2022, a pedido de los propios intendentes, la Legislatura dispuso que el primer mandato a computar fuera el iniciado en 2019 y no el de 2015. Esa modificación permitió que 15 intendentes volvieran a competir en las elecciones de 2023.

El peso político de los intendentes

La iniciativa de Williams fue impulsada por el pedido de un grupo de intendentes. En Chubut existen 27 municipios y 20 comunas rurales. En las localidades del interior, los intendentes tienen un rol determinante en cada elección por su cercanía con los vecinos y su capacidad de construir acuerdos territoriales.

En una elección que suele definirse por márgenes estrechos, el respaldo de los jefes comunales representa una pieza clave para cualquier estrategia provincial. En ese contexto, la discusión sobre las reelecciones trasciende el plano institucional y también impacta en el armado político de cara a 2027.