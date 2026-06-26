En Chubut, Gerardo Merino sigue los pasos de Jorge Macri: prohibió a los trapitos en el centro de Trelew

El Concejo Deliberante de Trelew votó por unanimidad la prohibición de la actividad de los trapitos y limpiavidrios en el centro de una de las ciudades más importantes de Chubut . El proyecto fue impulsado por el intendente radical Gerardo Merino y emula la reciente reforma del Código Contravencional propuesta por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , Jorge Macri.

La norma fue aprobada por unanimidad y en uno de sus pasajes justifica la medida "a los fines de resguardar la libertad de circulación y proteger el uso adecuado del espacio público y privado, y evitar situaciones de presión o riesgo para la seguridad vial". Por esa razón, "prohíbe en el ejido de la ciudad de Trelew la acción de impedir u obstaculizar la circulación de vehículos en la vía pública mediante la actividad de limpiavidrios".

Según argumentó el propio Merino en diálogo con el medio local #LA17, la medida se originó como respuesta a “una saturación de quejas” por parte de los vecinos y propietarios de locales. De acuerdo a sus dichos, la intención oficial era "establecer una reglamentación clara que permita a la Guardia Urbana y a la Policía retirar a quienes ejercen esta actividad".

El jefe comunal contó, además, que entre quienes operan en las esquinas se ha identificado a “personas con algunos problemas de adicciones y con algunas personas que han caído a Trelew que también tienen prontuario”.

Este panorama derivó en un contexto de hostilidad donde las solicitudes de dinero por el cuidado de vehículos “suelen escalar hacia agresiones verbales o físicas” ante la negativa de los conductores.

Trapitos El fin de los trapitos en Trelew.

Los comerciantes locales fueron los principales impulsores de la restricción, al liderar las denuncias por “roturas de vidrieras y peleas constantes” entre los cuidacoches.

Según trascendió, el municipio contempla la intervención de áreas sociales para los casos de vulnerabilidad real. La Secretaría de Desarrollo Humano y el Servicio de Protección estarán encargados de asistir a aquellas personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

Sin embargo, Merino fue enfático al destacar: “La changa informal no puede ser una excusa para el malestar y la falta de respeto hacia quienes circulan por el centro”.

Gerardo Merino sigue los pasos de Jorge Macri

La iniciativa recuerda a las recientes políticas implementadas por Macri en territorio porteño. En rigor, días atrás, la Legislatura de la Ciudad aprobó una reforma al Código Contravencional propuesta por el jefe de Gobierno, que endurece las penas y establece días de detención efectiva contra los trapitos y limpiavidrios.

La nueva norma refuerza además sanciones para los clubes u organizaciones que promuevan o participen de esta actividad. Fue aprobada por la mayoría con 36 votos positivos.

Jorge Macri (2) Jorge Macri y una fuerte reforma del Código Contravencional porteño.

“Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero", sostuvo Macri, quien esta semana habló del descenso de estadísticas de todos los delitos cometidos durante 2025.

El jefe comunal indicó, además, que “los cambios se empezaron a notar cuando se hizo hincapié en el orden público, con el accionar en desalojos a viviendas usurpadas, 'manteros'”, al tiempo que señaló que “todo eso impacta en la forma de delito organizado como los trapitos, el narcomenudeo y los robos o hurtos”.