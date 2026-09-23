Chubut: el desembarco de Uber calienta la previa del Concejo Deliberante de Puerto Madryn

El Concejo Deliberante de Puerto Madryn , Chubut , llega a una sesión caliente por el proyecto que busca habilitar aplicaciones de transporte como Uber y DiDi en la ciudad de la Patagonia . La discusión dejó de ser sólo regulatoria: cruzó bloques, enfrentó al intendente Gustavo Sastre con diferentes concejales y también abrió fisuras dentro del oficialismo.

El debate comenzará este jueves a las 9:30. El escenario previo expone un mapa partido de votos. Según pudo saber Letra P , Despierta Madryn (ex Juntos por el Cambio ) se encaminaría a votar a favor en bloque, mientras que el espacio peronista Arriba Chubut , aparece dividido; Unidos y Organizados votaría en contra y el concejal Samuel Alarcón también se inclinaría por el sí.

En el medio, esta vieja pelea por el uso de aplicaciones móviles volvió a calentar la relación entre el Ejecutivo y el Concejo. De hecho, aunque no mencionó a nadie con nombre y apellido, el jefe comunal cuestionó días atrás a dos concejales opositores, a quienes acusó de ser “vagos”, de hacer “política barata” y de esconderse detrás de páginas que calificó como “truchas”.

La iniciativa fue presentada por Despierta Madryn. Tras el debate inicial, el conflicto se intensificó durante el tratamiento en comisiones. Hernán Pereira , impulsor del proyecto, remarca la necesidad de permitir el desembarco de estas plataformas, una posición que Juntos por el Cambio comenzó a plantear en 2024 y que desde entonces generó más de un cortocircuito con el oficialismo.

Sastre, en cambio, modificó su postura con el tiempo. Durante la gestión de Ricardo Sastre , el oficialismo había acompañado una ordenanza que prohibía las aplicaciones y, en un comienzo, Gustavo Sastre también sostenía esa posición. El cambio llegó este año, cuando el actual intendente empezó a defender la idea que dice, por tratarse de una ciudad turística, Puerto Madryn debía incorporar esta modalidad.

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre.

Días atrás, el jefe comunal se pronunció a favor de las aplicaciones, pero presentó reparos al cuestionar cómo llegó el proyecto que llegó al Concejo. En declaraciones a la prensa local, afirmó que la ordenanza fue impulsada con demasiada rapidez y advirtió que había cuestiones que no quedaban claras y podían "traer conflictos a corto plazo". En paralelo, la pelea por Uber volvió a poner en escena la relación entre el oficialismo municipal y los sectores vinculados al transporte tradicional, como la Asociación de Propietarios de Taxis con quien la gestión sostiene una pelea de larga data.

Desde 2019, por ordenanza municipal, las aplicaciones digitales están vedadas. El conflicto tiene una dimensión económica relevante porque adquirir una licencia de taxi en Puerto Madryn equivale, aproximadamente, al costo de una cochera privada o de un departamento pequeño en el mercado inmobiliario formal. Mientras tanto, Uber confirmó en julio de 2024 su llegada a la ciudad a pesar de la prohibición, aunque al día de hoy todavía no comenzó a operar formalmente.

Quién es quién en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn

El Concejo está integrado por 15 concejales. El oficialista bloque Arriba Chubut tiene siete integrantes: Martín Ebene, viceintendente y presidente del cuerpo; Dardo Rubén Petroli; Roxana Anahí Barrera; Lucila Soledad González; Federico Román Garitano; Nadia Celeste Garay y Walter Herrero.

Ebene es uno de los hombres de mayor confianza de Sastre y además es uno de los fundadores de Primero Chubut. Petroli y Barrera son históricos dirigentes del sastrismo. González fue funcionaria de Gustavo Sastre y es hija del histórico dirigente peronista Miguel “Manara” González. Garitano integra el peronismo K, mientras que Garay llegó a la banca por Unidos y Organizados, vinculada al gremio Camioneros, y luego pasó al oficialismo. Herrero está ligado al sindicato de Luz y Fuerza.

Despierta Madryn tiene cuatro concejales: Andrea Garachico, Lorena Alejandra Moreno, Gastón Cuis Táccari y Hernán Pereira. El bloque había anunciado en 2025 el cambio de nombre a “Despierta Madryn”, en sintonía con el espacio político del gobernador Ignacio Torres. Por entonces, Garachico había planteado que el objetivo era consolidar ese espacio de cara a 2027, mientras Moreno había ratificado la permanencia dentro del armado de Torres.

Andrea Garachico, Lorena Alejandra Moreno, Gastón Cuis Táccari y Hernán Pereira integran el bloque Despierta Madryn.

Ese posicionamiento dejó al bloque en una situación incómoda tras la reciente confirmación de un frente provincial que incluye a Gustavo Sastre e Ignacio Torres. Pereira, sin embargo, marcó distancia de cualquier cambio en el rol opositor dentro del municipio y sostuvo que continuará fiscalizando la gestión de Sastre. En esta ocasión, no obstante, contarán con el visto bueno, aunque con reparos, del jefe comunal.

El resto del cuerpo se completa con diferentes monobloques. Samuel Alarcón es el único integrante del bloque Partido Independiente del Chubut, aunque ya no se identifica con ese espacio. El dirigente de la UTA es uno de los aliados del oficialismo y, según el escenario previo a la sesión, acompañaría el proyecto.

Unidos y Organizados está representado por Andrea Rueda y La Libertad Avanza por Noelia Álvarez Ríos.

El proyecto, los taxistas y una disputa que también salió a la calle

La iniciativa impulsada por Pereira busca regular en Puerto Madryn las aplicaciones de transporte como Uber y DiDi y permitir su incorporación al sistema bajo determinadas condiciones. Es un caso que puede marcar precedente, ninguna ciudad de la provincia ha aprobado un marco regulatorio legal para habilitarlas formalmente.

El debate se da mientras taxistas y remiseros mantienen su rechazo histórico a la llegada de estas plataformas. Ese conflicto sumó un nuevo capítulo con el reciente bloqueo del ingreso al muelle de cruceros de la ciudad, que impidió que vehículos vinculados a empresas de turismo trasladaran a miles de cruceristas de distintos países que esperaban realizar excursiones.