Chubut: Bowen lanzó a su alfil en Trelew para afianzar su proyecto de ser candidato a gobernador del peronismo

El intendente de Dolavon, Dante Bowen , reforzó su posicionamiento en la interna del peronismo en Chubut al acompañar el lanzamiento de una agrupación en Trelew , donde promovió a un nuevo referente local. La jugada consolidó su estrategia política con vistas a la disputa de la candidatura a la gobernación del espacio en 2027.

El acto se realizó bajo el sello Compromiso y Trabajo , encabezado por el dirigente Nicanor Rodríguez , quien ofició de anfitrión en un salón de eventos de su propiedad. Más de un centenar de militantes participaron del encuentro, que también contó con la presencia activa de Bowen, que ya está lanzado a la carrera por la gobernación y el año pasado perdió por escaso margen la interna partidaria previa a las elecciones legislativas de octubre con Juan Pablo Luque , hoy diputado y último aspirante a gobernador del PJ.

El movimiento de Bowen en Trelew, la ciudad natal del gobernador Ignacio Torres , se produjo en medio de las reuniones que el intendente de Dolavon y también Luque mantuvieron con el tercero en discordia en la interna peronista, el dirigente sindical Alfredo Beliz , quien en octubre jugó por afuera de la lista peronista y salió cuarto, pero obtuvo 11 puntos que pueden ser decisivos el año próximo.

Durante su presentación en sociedad, Rodríguez agradeció el respaldo recibido y destacó la importancia del acompañamiento colectivo. Además, subrayó que ese apoyo implicaba “una gran responsabilidad” en su proyección política.

El espacio se plantea como una alternativa dentro del peronismo local, con la intención de construir una propuesta sólida de cara a las elecciones de 2027 en Trelew, la ciudad que comanda Gerardo Merino . La reunión se desarrolló en un clima de intercambio abierto, con énfasis en la necesidad de debatir el modelo de ciudad a futuro.

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La movida política evidencia un nuevo capítulo en la interna del justicialismo en Chubut, donde Bowen busca ampliar su influencia territorial.

Qué tiene Bowen para ser candidato del peronismo

A partir de la interna partidaria del año pasado, Bowen logró posicionarse dentro del peronismo de Chubut como una figura de recambio generacional, con fuerte anclaje territorial y discurso de renovación. Su perfil combina gestión local, cercanía con la militancia y una estrategia orientada a disputar espacios de poder dentro del PJ, que desde hace años viene manejado por una mesa chica que integra Luque y que cosecha críticas de variados sectores.

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En el congreso partidario de marzo último en Esquel, Bowen ratifcó su precandidatura a la gobernación. "Ya estoy lanzado", dijo. Por eso cobró gravitacón el encuentro que mantuvo días atrás con Béliz, quen fracturó al PJ en 2025 y jugó por afuera.

El dirigente mercantil y el intendente se pronunciaron a favor de establecer un cronograma electoral definido y subrayaron la importancia de implementar las internas abiertas y participativas para la definición de candidaturas.

beliz bowen chubut

"La implementación del sistema D’Hondt en la conformación de listas es una herramienta clave para garantizar la equidad y la representatividad de todos los sectores", remarcaron tras el encuentro.

Otra reunión en Chubut

Lo cierto es que a horas del acto de Bowen en Trelew, Béliz también se mostró con Luque, el otro aspirante del PJ a la candidatura a gobernador. Los trascendidos tras el cónclave hablaron de la coincidencia de ambos dirigentes para dejar atrás las disputas internas y avanzar hacia una propuesta política que priorice las demandas de la sociedad. “La gente la está pasando mal”, señalaron.

En el campamento de Bowen el discurso que aboga por cerrar las heridas y olvidar las diferencias que desangran al PJ desde que perdió el poder en 2023 suenan a un acuerdo de cúpulas para evitar la interna. Sospechan que cuando sus antagonistas internos hablan de unidad, en verdad quieren decir que la candidatura será para Luque.