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Ignacio Torres acordó con la ANSES el pago de una deuda histórica con Chubut por $48 mil millones

Firmó un convenio con Sandra Pettovello por el cual la Casa Rosada reconoció sus obligaciones y destrabó un conflicto que llevaba años sin resolución.

Por Letra P | Periodismo Político
Ignacio Torres y Sandra Pettovello tras el acuerdo por la Caja de Jubilaciones de Chubut.&nbsp;

Ignacio Torres y Sandra Pettovello tras el acuerdo por la Caja de Jubilaciones de Chubut. 

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, acordó con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) el pago de una deuda histórica superior a $48 mil millones, en un entendimiento con la Casa Rosada que impactará directamente en los jubilados provinciales y en el financiamiento del sistema previsional provincial.

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El entendimiento implicó el reconocimiento de una deuda previsional reclamada durante años por la provincia y por distintos sectores vinculados al sistema jubilatorio, que exigían una solución estructural.

El acuerdo entre ANSES y Chubut

El convenio establece que la ANSES financiará el sistema previsional de Chubut con los fondos adeudados, lo que representa un avance significativo en un conflicto de larga data entre la provincia y las diferentes administraciones que pasaron por la Casa Rosada.

Nacho Torres y Sandra Pettovello firman
El convenio firmado en las oficinas del Ministerio de Capital Humano establece que la ANSES financiar&iacute;a el sistema previsional de Chubut con los fondos adeudados.

El convenio firmado en las oficinas del Ministerio de Capital Humano establece que la ANSES financiaría el sistema previsional de Chubut con los fondos adeudados.

La negociación se produjo tras gestiones impulsadas por el Gobierno provincial y una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se reclamó el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado nacional.

En ese marco, el gobernador Ignacio Torres afirmó que después de mucho tiempo, las gestiones lograron que reconozca la deuda y "se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de la provincia", en referencia al impacto del acuerdo alcanzado.

El impacto en el sistema previsional de Chubut

El mandatario sostuvo que el resultado responde a “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”, lo que permitió avanzar hacia una solución concreta en favor del sistema previsional. Además, remarcó que durante años el reclamo no tuvo el impulso necesario y que su gestión asumió desde el inicio la responsabilidad de exigir el pago en defensa de los beneficiarios.

Torres subrayó también que el logro también correspondió a los jubilados y a los centros de jubilados que sostuvieron el planteo durante un extenso período. En esa línea, señaló que los montos son superiores a los $48 mil millones "que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden".

Nacho Torres y Sandra Pettovello se dan la mano
Ignacio Torres y Sandra Pettovello.&nbsp;

Ignacio Torres y Sandra Pettovello.

El acuerdo marcó un punto de inflexión en la relación financiera entre la Casa Rosada y Chubut, al destrabar un conflicto que se extendió durante años y afectó el normal funcionamiento del sistema jubilatorio.

Finalmente, Torres indicó que este avance permitió comenzar a revertir una situación de postergación que atravesaron los jubilados provinciales y destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales hacia el sector.

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