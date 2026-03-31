Ignacio Torres acordó con la ANSES el pago de una deuda histórica con Chubut por $48 mil millones

Ignacio Torres y Sandra Pettovello tras el acuerdo por la Caja de Jubilaciones de Chubut.

El gobernador de Chubut , Ignacio Torres , acordó con la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) el pago de una deuda histórica superior a $48 mil millones, en un entendimiento con la Casa Rosada que impactará directamente en los jubilados provinciales y en el financiamiento del sistema previsional provincial.

La firma se concretó el martes en la Ciudad de Buenos Aires , junto a la ministra de Capital Humano , Sandra Pettovello , que viene siendo la cara de los acuerdos que la Casa Rosada formaliza con las adminitraciones provinciales en materia previsional.

El entendimiento implicó el reconocimiento de una deuda previsional reclamada durante años por la provincia y por distintos sectores vinculados al sistema jubilatorio, que exigían una solución estructural.

El convenio establece que la ANSES financiará el sistema previsional de Chubut con los fondos adeudados, lo que representa un avance significativo en un conflicto de larga data entre la provincia y las diferentes administraciones que pasaron por la Casa Rosada.

La negociación se produjo tras gestiones impulsadas por el Gobierno provincial y una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación , donde se reclamó el cumplimiento de las obligaciones por parte del Estado nacional.

El convenio firmado en las oficinas del Ministerio de Capital Humano establece que la ANSES financiaría el sistema previsional de Chubut con los fondos adeudados.

En ese marco, el gobernador Ignacio Torres afirmó que después de mucho tiempo, las gestiones lograron que reconozca la deuda y "se empiece a saldar lo que le corresponde a los jubilados de la provincia", en referencia al impacto del acuerdo alcanzado.

El impacto en el sistema previsional de Chubut

El mandatario sostuvo que el resultado responde a “un trabajo serio, tanto en el plano institucional como en el ámbito judicial”, lo que permitió avanzar hacia una solución concreta en favor del sistema previsional. Además, remarcó que durante años el reclamo no tuvo el impulso necesario y que su gestión asumió desde el inicio la responsabilidad de exigir el pago en defensa de los beneficiarios.

Torres subrayó también que el logro también correspondió a los jubilados y a los centros de jubilados que sostuvieron el planteo durante un extenso período. En esa línea, señaló que los montos son superiores a los $48 mil millones "que Nación le debía a Chubut, y que ahora van a volver a donde corresponden".

Nacho Torres y Sandra Pettovello se dan la mano Ignacio Torres y Sandra Pettovello.

El acuerdo marcó un punto de inflexión en la relación financiera entre la Casa Rosada y Chubut, al destrabar un conflicto que se extendió durante años y afectó el normal funcionamiento del sistema jubilatorio.

Finalmente, Torres indicó que este avance permitió comenzar a revertir una situación de postergación que atravesaron los jubilados provinciales y destacó la importancia de garantizar el cumplimiento de las obligaciones estatales hacia el sector.