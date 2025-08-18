Corrientes: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Los rumores duraron semanas, pero este domingo a la medianoche, con el cierre de listas , llegó la confirmación: Virginia Gallardo será la primera candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes . La actriz y conductora televisiva aceptó la propuesta tras el visto bueno de la mesa chica libertaria en Buenos Aires.

Enfrente tendrá al peronismo bajo la marca Fuerza Patria , que apostó al intendente de San Roque, Raúl “Rulo” Hadad , como cabeza de lista. El radicalismo, dividido, compite con dos expresiones: la oferta del gobernador Gustavo Valdés , Vamos Corrientes , y la de su antecesor, Ricardo Colombi , Corrientes nos Une .

La lista de Ricardo Colombi (Corrientes nos Une)

Francisco Podestá Delicia Bottaro Ramiro Billordo

Partido Ahora

Bruno Casado Mariana Magalí “Maga” González “Pastor” Mario Rubén Cerdano

Qué se juega en Corrientes

Corrientes tendrá dos elecciones clave en apenas dos meses. Primero, el 31 de agosto, la provincia elegirá gobernador, vice, representantes para ocupar 15 bancas en la Cámara de Diputados provincial y cinco en el Senado, además de autoridades en 73 municipios. Eso se lleva la atención de la política local.

Luego, el 26 de octubre, será el turno de las elecciones nacionales, en las que Corrientes pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados, que hasta diciembre ocupan Jorge Romero (Unión por la Patria), Sofía Brambilla (PRO) y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre).