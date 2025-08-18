CIERRE DE LISTAS

Corrientes: estos son todos los candidatos para las elecciones de octubre

Virginia Gallardo será la candidata de La Libertad Avanza y sacudió un tablero que se recalienta a días de la contienda para elegir al próximo gobernador.

Por Letra P | Periodismo Político
Los rumores duraron semanas, pero este domingo a la medianoche, con el cierre de listas, llegó la confirmación: Virginia Gallardo será la primera candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes. La actriz y conductora televisiva aceptó la propuesta tras el visto bueno de la mesa chica libertaria en Buenos Aires.

La lista de La Libertad Avanza

  1. Virginia Gallardo
  2. Isidro Eloy Gapel Rekosup
  3. Aymará Poderda

La lista de Gustavo Valdés (Vamos Corrientes)

  1. Diógenes González
  2. Praxedes López
  3. Carlos Hernández

La lista de Fuerza Patria

  • Raúl “Rulo” Hadad
  • Gisela Lezcano
  • Marcelo Fabián Ríos

La lista de Ricardo Colombi (Corrientes nos Une)

  1. Francisco Podestá
  2. Delicia Bottaro
  3. Ramiro Billordo

Partido Ahora

  1. Bruno Casado
  2. Mariana Magalí “Maga” González
  3. “Pastor” Mario Rubén Cerdano

Qué se juega en Corrientes

Corrientes tendrá dos elecciones clave en apenas dos meses. Primero, el 31 de agosto, la provincia elegirá gobernador, vice, representantes para ocupar 15 bancas en la Cámara de Diputados provincial y cinco en el Senado, además de autoridades en 73 municipios. Eso se lleva la atención de la política local.

Luego, el 26 de octubre, será el turno de las elecciones nacionales, en las que Corrientes pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados, que hasta diciembre ocupan Jorge Romero (Unión por la Patria), Sofía Brambilla (PRO) y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre).

