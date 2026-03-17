Centro de Estudios Axel Kicillof Presidente

Axel Kicillof lanzó este martes en La Plata su Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), de donde saldrán las ideas de un proyecto nacional para proponerle al electorado en 2027, la primera piedra que asfalta el camino que, espera, lo deposite en la Presidencia. En tono academicista, desmontó lo que denominó “las diez mentiras de Javier Milei” .

El gobernador bonaerense no necesitó explicitar sus aspiraciones cuando tomó el micrófono: un rato antes, el intendente anfitrión, Julio Alak , y una de las coordinadoras del centro, Mara Ruiz Malec , dejaron claro el objetivo último del kicillofismo. El platense dijo que el candidato presidencial “se llama Axel Kicillof” y la exministra de Trabajo apuntó que quiere “ayudar” al mandatario si le “toca ser Presidente”.

Al tono del acto celebrado con la presencia de intendentes, miembros del gabinete, sindicalistas y académicos, entre otros, (sin kirchnerismo en el auditorio, como ya suele ser costumbre) lo dejaron en claro de entrada quienes precedieron en la palabra al gobernador.

“Este centro es para que en Argentina dejemos de estar con una escuela austriaca, dejemos de tener un gobierno recite lenguas extrañas y que venga un candidato a presidente que recite lenguas criollas”, pidió Alak, antes de rematar para que no quedaran dudas: “Y ese candidato se llama Axel Kicillof”.

Al cerrar su alocución, y luego de explicar el funcionamiento y los objetivos que tendrá el CEDAF, Ruiz Malec retomó el mismo sendero que el intendente. “Queremos ayudarte Axel, si te toca ser presidente, y acá vamos a trabajar para eso, con las mejores ideas posibles”, le dedicó al presidenciable una de las figuras que tiene una silla en la mesa chica del gobernador:

Aunque Kicillof no lo explicitó en su discurso, el lanzamiento del espacio es un paso más en la construcción que el gobernador viene haciendo de su candidatura presidencial. “Esto no es contra ninguno de los otros grupos que existen, busca aportar, tiene que ser abierto y tiene que ser federal, es una invitación a que en todos los rincones de nuestro país se despierten las células dormidas, se conecten y empecemos a debatir esta agenda”, pidió el bonaerense.

Las diez mentiras de Javier Milei

Parado sobre la confrontación mano a mano con el Presidente, a quién buscará enfrentar en 2027, Kicillof pasó la mayor parte de su discurso enumerando lo que considera “las diez mentiras de Javier Milei”, ideas que, expresó, “quieren instalar como verdades absolutas” y que “son presentadas como “el éxito del modelo actual”.

El decálogo que el gobernador buscó desmontar son: que la economía crece, que en Argentina se invierte, que el empleo crece, que 15 millones de personas salieron de la pobreza, que la inflación está bajo control, que el salario está creciendo, que hay superávit fiscal, que hay menos deuda, que bajaron los impuestos, que el problema son las provincias y los municipios, y que el ajuste lo paga la casta.

Cuando terminó de enumerarlas y hacer una breve explicación de porqué cada una es una mentira, el auditorio retomó la senda de Alak y Ruiz Malec, cuando le cantaron el ya clásico “Axel Presidente”.

_MG_4104 Axel Kicillof.

Después, Kicillof planteó que hay que pelear con la idea de que este camino que siguió el gobierno nacional era “inevitable”. "Tenemos el presidente más ignorante y sometido que nos podía tocar”, afirmó, antes de asegurar que el Centro de Estudios “no es solo una convocatoria a escribir papers”, sino que “es una convocatoria a militar, hacer política, ampliar y expandir”.

“Hace falta pensar por la positiva, lo que nos piden, lo que se espera, es que podamos pensar un proyecto para un desarrollo productivo, federal, soberano y con justicia social para la Argentina, es un proyecto del que no declamamos exclusividad y hoy tiene un nuevo instrumento para construir ese futuro entre todos y todas”, cerró.

El guiño a CFK y los aplausos a la Corte Suprema

En el día en que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que ir a declarar en la causa Cuadernos, Kicillof hizo una mención para la expresidenta, pese a que entre el público no había ningún representante del kirchnerismo.

Al mencionar el caso de $LIBRA y las sospechas de corrupción en la ANDIS, afirmó que “si cualquiera del campo popular, o el peronismo tuviera estos escándalos estaría hoy preso”, pie que usó para marcar que se está observando una batería de mentiras y estafas y que es “es la misma mentira y estafa con la que también persiguen a Cristina”.

“Hoy han ido a armar otro show judicial sin dudas para distraer de estas cosas que están pasando, no puedo dejar de decirlo”, sostuvo. En San José 1111, por la mañana, estuvieron dos miembros de su gabinete: Gabriel Katopodis y Cristina Álvarez Rodríguez.

Katopodis y Alvarez Rodriguez en San Jose 1111

En otro tramo, cuando hablaba sobre la deuda de la Nación con la provincia, apeló a la ironía: “Aplausos para la Corte Suprema porque se acordó de la provincia de Buenos Aires para discutir el robo del gobierno nacional de recursos que le corresponden a la provincia”, lanzó, haciendo referencia a la audiencia que se llevó a cabo este martes por los fondos de ANSES que reclama el gobierno bonaerense que rondan los 2,2 billones de pesos y por la que habrá un nuevo encuentro el 21 de abril, como contó Letra P.