La Corte Suprema citó a una nueva audiencia por una deuda que la Nación tiene con Axel Kicillof

Tras un primer encuentro, este martes, la Corte Suprema fijó una nueva audiencia para el 21 de abril entre el Estado nacional y el gobierno de Axel Kicillof para que avancen en un acuerdo por la millonaria deuda que la ANSES tiene con la provincia de Buenos Aires por la cobertura del déficit de las cajas jubilatorias.

“El gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional”, anunció el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, a la salida del encuentro. Según explicó el ministro, la deuda por el sistema jubilatorio ya asciende a 2,2 billones de pesos.

En tanto, la provincia tiene otras seis demandas contra la administración libertaria por recortes en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte del Interior, fondos para el sistema de boleto integrado (SUBE – AMBA), el Fondo Nacional de Bosques Nativos y Enargas, relacionado con el cargo en boletas de gas para obras gasíferas.

De acuerdo con los números que maneja la administración de Kicillof, el monto total de la deuda que la Nación tiene con la provincia asciende a 15,6 billones de pesos. Estos reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación que se registra en todas las provincias y en la Nación.

En paralelo a la recesión, el incumplimiento de obligaciones por parte del Gobierno nacional generó una deuda a favor de la Provincia de $12,9 billones. Son obras paralizadas, programas discontinuados, deudas con todos los bonaerenses. pic.twitter.com/IDKADxSJwy

Kicillof presentó la demanda por los fondos de las jubilaciones en abril de 2024. Casi dos años después, la Corte decidió tomar una medida concreta en el expediente el 5 de marzo de este año, cuando convocó a una audiencia a la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Capital Humano de la Nación, la cartera que conduce Sandra Pettovello , bajo cuya órbita está la ANSES.

La audiencia se celebró este martes en el salón Carmen María Argibay, en el Palacio de Tribunales. Allí estuvieron los abogados de la ANSES, por un lado, y los representantes de la provincia de Buenos Aires, el fiscal de Estado, Hernán Gómez; el ministro de Economía, López; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, convocados por la Secretaría de Juicios Originales de la Corte.

doc1711902068

Según pudo saber Letra P, la reunión tuvo un tono “muy técnico” y cordial entre las partes. López agradeció especialmente “el espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte”, que fijó una nueva fecha de audiencia para el 21 de abril, cuando deberán concurrir nuevamente para tratar de cerrar un acuerdo, tal como hizo la ANSES el año pasado con la provincia de Córdoba por la misma demanda sobre las cajas jubilatorias.

A pesar del ahogo económico, en el gobierno de Kicillof se tomó como una señal positiva que la Corte empujara al gobierno nacional a avanzar en una solución. Los abogados de la ANSES se comprometieron a estudiar el reclamo.