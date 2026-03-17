NO HAY PLATA

La Corte Suprema citó a una nueva audiencia por una deuda que la Nación tiene con Axel Kicillof

Representantes de la ANSES y de la provincia de Buenos Aires volverán a verse el 21 de abril en Tribunales. La demanda es por más de 2,2 billones de pesos.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
Los tres jueces de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los rostros más notables de la Argentina injusta.

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“El gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional”, anunció el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, a la salida del encuentro. Según explicó el ministro, la deuda por el sistema jubilatorio ya asciende a 2,2 billones de pesos.

En tanto, la provincia tiene otras seis demandas contra la administración libertaria por recortes en el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte del Interior, fondos para el sistema de boleto integrado (SUBE – AMBA), el Fondo Nacional de Bosques Nativos y Enargas, relacionado con el cargo en boletas de gas para obras gasíferas.

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De acuerdo con los números que maneja la administración de Kicillof, el monto total de la deuda que la Nación tiene con la provincia asciende a 15,6 billones de pesos. Estos reclamos se producen en un contexto de fuerte caída de la recaudación que se registra en todas las provincias y en la Nación.

Movió la Corte Suprema

Kicillof presentó la demanda por los fondos de las jubilaciones en abril de 2024. Casi dos años después, la Corte decidió tomar una medida concreta en el expediente el 5 de marzo de este año, cuando convocó a una audiencia a la provincia de Buenos Aires y al Ministerio de Capital Humano de la Nación, la cartera que conduce Sandra Pettovello, bajo cuya órbita está la ANSES.

La audiencia se celebró este martes en el salón Carmen María Argibay, en el Palacio de Tribunales. Allí estuvieron los abogados de la ANSES, por un lado, y los representantes de la provincia de Buenos Aires, el fiscal de Estado, Hernán Gómez; el ministro de Economía, López; la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, convocados por la Secretaría de Juicios Originales de la Corte.

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Según pudo saber Letra P, la reunión tuvo un tono “muy técnico” y cordial entre las partes. López agradeció especialmente “el espacio de diálogo institucional que dispuso la Corte”, que fijó una nueva fecha de audiencia para el 21 de abril, cuando deberán concurrir nuevamente para tratar de cerrar un acuerdo, tal como hizo la ANSES el año pasado con la provincia de Córdoba por la misma demanda sobre las cajas jubilatorias.

A pesar del ahogo económico, en el gobierno de Kicillof se tomó como una señal positiva que la Corte empujara al gobierno nacional a avanzar en una solución. Los abogados de la ANSES se comprometieron a estudiar el reclamo.

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