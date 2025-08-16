Catamarca: Raúl Jalil y Lucía Corpacci cierran filas para construir un fuerte contra el avance libertario

El gobernador Raúl Jalil y la senadora Lucía Corpacci unificaron estrategias de cara a las elecciones concurrentes del 26 de octubre en la que en Catamarca se elegirán cargos nacionales, provinciales y municipales . El objetivo final es el de casi todos los caciques del peronismo norteño, blindar sus provincias al avance violeta.

En la última semana, ambos referetnes salieron a calmar ansiedades con referentes del interior catamarqueño. Más allá de las diferencias de criterio para con la gestión de Javier Milei , a la que Jalil apoyó en estos primeros dos años , la mira hoy parece puesta en conservar el poder en la provincia, más allá de los debates que queden por saldar.

Catamarca vive el cierre de listas nacionales marcada por el ruido que la impone la elección provincial. En las elecciones de cotubre, se renovarán tres bancas de diputados nacionales, dos del PJ y una de los “radicales peluca”. También, se votará por la renovación de la mitad de las cámaras de senadores y diputados del parlamento local. Este hecho le pone un condimento extra de tensión a la definición en todos los espacios políticos.

La dispersión opositora parece favorecer al oficialismo, aunque La Libertad Avanza consiguió consolidar un único frente nacional con el PRO y aspira a alcanzar una banca con sello propio. El escaño por la minoría que se pone en juego es ocupado por Francisco Monti , un exradical que rompió el bloque y se unió al espacio que le permitió al mileismo sancionar varias leyes y frenar vetos en el Congreso. Monti, uno de los “héroes” del presidente Milei, espera definiciones para saber si aspirará o no a la reelección.

Entre los libertarios la expectativa está puesta en llegar al Congreso con un referente propio, pero también en sumar bancas en la Legislatura. El espacio mileista suma cinco diputados y cualquiera de ellos podría integrar las listas nacionales, aunque el misterio se develará horas previas al fin del plazo fijado por la Justicia para oficializar candidaturas.

Conformamos interbloque en @DiputadosAR con @LLibertadAvanza Desde primer día acompañamos las reformas del gobierno de @JMilei consientes de la necesidad de estabilizar la economía, sanear las cuentas públicas, recuperar el valor de la moneda y reconstruir el tejido productivo… pic.twitter.com/SMkVfcAP6D

La última palabra la tiene Martín Menem, que por cercanía territorial y pertenencia al armado territorial nacional, el presidente de la Cámara de Diputados definirá la nómina en la mesa que conduce Karina Milei.

La dispersión en Catamarca

En el oficialismo provincial el panorama parece más claro, aunque con algunos ruidos en las candidaturas de legisladores e intendentes que también se juegan en octubre. Entre las bancas en juego en octubre está la de Silvana Ginocchio, esposa del gobernador que buscaría su reelección.

sILVANA gINOCCHIO Silvana Ginocchio, esposa del gobernador, finaliza su mandato y podría buscaría la reelección.

Las fuerzas que integraron Juntos por el Cambio, con el radicalismo a la cabeza, aparecen divididas en varios espacios e incluso disputando en tribunales el uso del nombre Provincias Unidas con el que comenzaron a referenciarse a nivel nacional.

En la última semana, el juez federal Miguel Contreras le reconoció a la UCR la potestad de llevar esa marca en su boleta en el frente que integra con el partido Movilización. El fallo rechazó un planteo del espacio que conformaron Hacemos y Renacer Político y Social, que ya no podrá llamarse como el armado de los gobernadores.

En la misma grilla aparece el frente Primero Catamarca, liderado por la Coalición Cívica; y Con Vos Podemos que suma al Frente Patriota Federal y al GEN.

El Frente de Izquierda, en tanto, presentará candidatos propios como en el resto del país.

Una particularidad de la elección de octubre en Catamarca es que regirán dos sistemas electorales distintos. Habrá dos urnas. Una con la Boleta Unica de Papel, para los tres cargos de diputados nacionales; y otra para colocar las boletas partidarias con los cargos locales en pugna.