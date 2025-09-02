CORRUPCIÓN EN LA ERA LIBERTARIA

Caso $LIBRA: la oposición citó a Karina Milei y podrá llevarla por la fuerza si no quiere ir

Un juez intervendrá si los funcionaria citados se niegan a dar testimonio. Envían un cuestionario a Javier Milei. Involucran a Espert.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Juan Marino (UP) y Maximiliano Ferraro (CC), en la comisión $Libra, en la reunión sobre la acción de Javier Milei. 

La comisión investigadora del caso $LIBRA en Diputados, que domina la oposición, inició su trabajo este miércoles y definió una hoja de ruta que sumará problemas a Javier Milei. Envió un cuestionario al Presidente -que deberá responder en cinco días- y citó a funcionarios, como Karina Milei, bajo amenaza de llevarla por la fuerza.

La otra novedad fue que el diputado Rodolfo Tailhade, de Unión por la Patria (UP), involucró a José Luis Espert en las denuncias por presuntas estafas, por haber compartido el tuit del lanzamiento de $LIBRA (al igual que Martín Menem) y haber publicado uno similar un mes más tarde, que adjudicó a un hackeo. En todos los casos la historia terminó igual: ambas memecoin se desfinanciaron al poco tiempo de los posteos libertarios.

Según el reglamento aprobado por la mayoría opositora que domina la comisión, si un funcionario público citado se niega a dar testimonio, podrá solicitarse al juez competente "el auxilio de la fuerza pública para garantizar su comparecencia personal, sin que ello implique privación de libertad o afectación alguna".

Es la situación en la que quedó la hermana del Presidente, quien se negó a asistir en la reunión del 25 de junio. "Se pretende hacer un poder jucial paralelo", denunció el libertario Álvaro Martínez. La oposición logró cambiar la resolución que creó la comisión, para elegir a sus autoridades y hacerla funcionar. Su presidente es Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Karina Milei, citada

Si bien se mantuvo el empate a 14 entre oficialismo (con aliados) y oposición, entre los primeros hubo fisuras. Mariano Campero (radicales violeta) y Eduardo Falcone (MID) dieron cuórum. Cuando hubo que votar, el primero se abstuvo y el segundo se fue. La salteña Yolanda Vega también se abstuvo.

La oposición dura funcionó coordinada: UP, Encuentro Federal, Democracia Para Siempre (radicalismo crítico) y la izquierda. Son estas fuerzas las que definirán el destino de la investigación. Además de citar a Karina Milei y enviar un cuestionario a Javier Milei, definieron medidas de pruebas para los próximos días.

La principal fue citar a funcionarios como Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Manuel Adorni (Vocero Presidencial), quienes también podrían ser llevados por la fuerza si no asisten. La lista de invitados fue más extensa.

Incluye a los empresarios cripto Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y (el exasesor de la CNV) Sergio Morales, quienes habrían sido los encargados de presentarle a Milei a Hayden Davis, titular de $LIBRA. Otros referentes del sector citados fueron Jerónimo Walsh (socio de Novelli) y Ariel Parkinson, quien fue colaborador de Novelli y Terrones Godoy en la fiesta cripto de hace un año, a la que asistió Milei.

Fueron invitados a comparecer Roberto Silva (actual titular de la CNV), Paul Stark (Unidad de Información Financiera) y Giselle Castelnuovo, exsubsecretaria de Asuntos Públicos, quien podría detallar el registro de audiencias de la Casa Rosada. La oposición quiere precisar las visitas que recibió Milei este año y, pidió además, escuchar a María Florencia Zicavo, titular de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), la cual fue creada para investigar el tuit de Milei y no llegó a nada.

111

Las preguntas a Javier Milei

La oposición definió además citar a Alejandro Melik (Oficina Anticorrupción) y a dos de sus predecesores: Luis Villanueva y José María Masoni. Otras medidas de prueba pedidas fueron oficios a los dueños de las billeteras virtuales que fondearon $LIBRA y luego extrajeron la plata, en lo que se conoce como tirar la alfombra, un proceso de estafa que está en estudio en la Justicia.

La misma operación puede servir para conocer movimientos de cuentas de quienes podrían haberse beneficiado de esta operatoria. Con el mismo objetivo, Juan Marino (UP), solicitará a Twitter los detalles de la publicación de Milei, para saber desde dónde fue emitida.

Cristian Castillo (FIT) pidió citar a Milei, pero el resto de la oposición recomendó no ir tan rápido. Se acordó un cuestionario de nueve preguntas. Quieren una respuesta sobre el contrato $LIBRA, saber por qué no hizo denuncias, las condiciones del proyecto que anunció, las billeteras virtuales, las reuniones que tuvo con Davis y Novelli; y todas sus declaraciones en los medios.

Espert, en la mira

Tahilade sorprendió incorporando a Espert. Hizo alusión al tuit que se publicó en la cuenta del empresario para promocionar la memecoin $LIBRA2, que luego él mismo, desde la misma cuenta, dijo que se había tratado de un hackeo. Antes había denunciado esa situación la esposa del diputado y su secretaria.

"Hay dos opciones: o nunca fue hackeado, dejó un tuit programado un mes atrás y se olvidó de borrarlo. O estaba firmado el contrato, se tenía que ganar plata y no se podía volver atrás. Lo insólito es que borró los tuits hackeados, pero no el de $LIBRA", sostuvo el diputado. Para corroborar qué pasó, la comisión envió una nota al juzgado que investiga el hackeo; y a la red Twitter, para conocer si efectivamente se denunció el hackeo.

