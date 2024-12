Caso Edgardo Kueider: el kirchnerismo prepara denuncias y busca una condena por dádivas

La otra consecuencia, no menor, podría ser nuevas que se aprueben más expulsiones en el Senado. La salida de Kueider dejó un antecedente: el cuerpo puede echar a un miembro sin recibir un documento. Alcanza con una investigación judicial en curso.

El jueves pasado, minutos después de que Arroyo Salgado solicitara el desafuero y la detención de Kueider, el Senado aprobó su expulsión por idoneidad moral, con la mayoría especial requerida. El jefe de UP, José Mayans , sugirió que pudo haber una dádiva en el cambio de posición del entrerriano para firmar el dictamen de la ley Bases, que en el recinto se aprobó con lo justo: hubo empate en 35 y definió Victoria Villarruel .

"A las 10 me dijo que votaba con nosotros; a las 11 votó con ustedes. ¿Qué le dieron a Kueider para cambiar de opinión?", se preguntó el formoseño en la sesión de la semana pasada. En ese entonces, el entrerriano no explicó los motivos, pero se supo que en esos días logró la designación de funcionarios de la Comisión Técnica Mixta de la Salto Grande.

¿Dádivas a Edgardo Kueider?

Para UP, de comprobarse que los cargos conseguidos por personal de Kueider fueron a cambio de votar la norma emblema de Milei, se trataría de un claro delito de dádivas, penado con hasta seis años de prisión en el Código Penal. Además, en la presentación que trabajan abogados del bloque del Senado se solicitará investigar si existe un vínculo entre la negociación por la ley Bases y el supuesto enriquecimiento del entrerriano.

El último dato conocido de la causa que se instruye en Paraguay es que la secretaria del exsenador -detenida junto a él- intentó comprar cinco departamentos en en ese país en julio pasado, justo después de sancionar la ley de Bases. En ese momento, el exsenador había reconocido durante una entrevista a Letra P que el asesor Santiago Caputo le ofreció presidir la comisión bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia.

Mayans anunció que también pedirán investigar si hubo coimas para cambiar el voto del correntino Carlos Espínola, quien este miércoles no descartó ser candidato a gobernador de Corrientes por LLA, donde nadie le abre el juego . "Nunca explicó por qué pasó o por qué votó, pero era muy amigo o es muy amigo de Kueider", planteó el jefe de UP. La tentación del peronismo por la banca del correntino es que tiene mandato hasta 2027 y su eventual reemplazo sería Ana Almirón, de La Cámpora, con mandato hasta 2027.

Durante las negociaciones, se especuló con beneficios a Espínola con cargos en la represa binacional Yacyretá, que recién conseguía los próximos días. Mantuvo los que ya tenía, lo que no es poco. Mayans también pidió investigar las negociaciones que permitieron el voto a la ley Bases de la dupla de Misiones en el Senado (Oscar Arce y Sonia Rojas Decut), quienes ganaron sus bancas con la boleta de Sergio Massa y responden a Carlos Rovira, legislador y líder del gobierno provincial.

A la cárcel

En Diputados, uno de los juristas del krchnerismo que integra la bancada Unión por la Patria comenzó a recolectar información para acercar a la Justicia. A los planteos de Mayans sumó posibles dádivas para torcer el voto de Mónica Silva, quien responde al gobernador rionegrino Alberto Weretilneck; y a la neuquina Lucila Crexell, quien antes de la sesión admitió que Caputo le había ofrecido la embajada de la Unesco para que votara a favor de la ley Bases.

El pliego nunca llegó, pero Crexell luego se integró al bloque Provincias Unidas, armado desde la Casa Rosada por el asesor estrella, que preside Espínola e integraba Kueider. En la cámara baja está presentado un proyecto de Santiago Cafiero para armar una comisión bicameral para investigar las negociaciones de la ley Bases y detectar posibles coimas. La iniciativa tuvo respaldo de todo el bloque, pero necesita el voto de otra bancada para prosperar.

Un dato de color es que no quiso firmar el proyecto de Cafiero el diputado Gustavo Bordet, histórico padrino de Kueider y quien era gobernador cuando se negociaron los contratos con Securitas AB investigados en la justicia. En el peronismo entrerriano creen que un posible enriquecimiento del exsenador fue posible en esos años y no en los últimos meses. No hay mayor interés en proteger al exmandatario.

Las presentaciones judiciales recién llegarían en febrero y en UP creen que de prosperar, podrían desfilar por Tribunales Caputo -quien no tiene cargos y no le cabría penas como funcionario-, Guillermo Francos y funcionarios de segundas líneas vinculados a organismos en los que desembarcaron supuestos nexos con los senadores que votaron la ley Bases.