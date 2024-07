En primera persona: Edgardo Kueider cuenta los detalles de su pacto con Santiago Caputo

“Hace diez días me llamó el presidente del bloque oficialista, Atauche, y me dijo que tenía instrucciones de la Casa Rosada de hablar conmigo para ver si me interesaba presidir la comisión de Inteligencia dado que pensaban que debería ser alguien de la oposición, pero con una postura racional, responsable ya no podían dársela a alguien que esté especulando políticamente y que utilice la comisión para hacer politiquería”, contó el legislador en declaraciones a Radio de la Plaza, de Paraná.