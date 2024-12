Entre Ríos: la caída de Edgardo Kueider no apura (aún) una alianza entre Juntos y La Libertad Avanza

Borrado el factor Kueider como candidato por afuera, el PJ tiene la chance de encolumnar tras de sí a todo el peronismo , una instancia que refuerza la necesidad del gobernador Rogelio Frigerio y de La Libertad Avanza ( LLA ) de no dispersar los votos antiperonistas en dos ofertas electorales. El año próximo Entre Ríos pone en juego en las elecciones legislativas cinco bancas en Diputados y las tres del Senado. “No podemos darles la oportunidad de que vuelvan a hacerse de dos senadores”, dicen en las filas frigeristas. Es el ala que refuerza la necesidad de una alianza de Juntos con la tribu libertaria local .

En Juntos no hay un único criterio

Sin embargo, en el oficialismo no hay unanimidad de criterios sobre la posibilidad de que el peronismo se posicione en un solo lugar el año próximo. Primero, porque advierten que Juntos por Entre Ríos (JxER) contiene peronistas, que en muchos casos se fueron incorporando en el último año. Segundo, porque más allá de la cabeza que motorice otra oferta electoral, alguien -que ya no será Kueider- puede comandarla. Emprendedores no faltan, razonan socarronamente cerca de la Casa Gris. “Alguna fisura va a haber”, pronostican y, también, desean.