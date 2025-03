Diputados: agua va, piña viene, crónica de la pelea que armó La Libertad Avanza para levantar la sesión

En simultáneo a las piñas de Zago, unas bancas por delante, las libertarias Nadia Márquez , Celeste Ponce y Lemoine fueron a pedirle a sus compañeras Marcela Pagano y Rocío Pagano que no ayudaran con el cuórum. No lo lograron: la periodista quería ratificar su presidencia en la comisión de Juicio Político, resistida por Menem y Karina Milei desde hace casi un año .

"Callate forra", repetía Pagano a sus pares. Como no se movían, Lemoine y Ponce comenzaron a filmarlas con su celular. Bonacci les pidió apagar sus teléfonos y la ignoraron. Entonces, les arrojó un vaso de agua para arruinarle los aparatos La filmación fue viralizada por Ponce en las redes sociales.

Escándalo en #Diputados



Las legisladoras libertarias Lilia Lemoine y María Celeste Ponce les reclamaron a Marcela Pagano y a Rocío Bonacci por darle cuórum a la oposición



En respuesta, Bonacci les arrojó agua a sus compañeras de bloque

La Libertad Avanza... a las piñas

El final era anunciado: Menem pasó toda la sesión tratando de impedir una votación de los emplazamientos para discutir la derivación facultades delegadas y la normalización de la comisión de Juicio Político. Tal es así que el titular de la cámara baja se las ingenió para dejar los temas para el final, con la excusa de que no estaban en el plan de labor.

Las mociones de orden para emplazar comisiones o normalizarlas no pueden ser ignoradas y al final de la sesión, Victoria Tolosa Paz, de UP, pidió considerarlas. Su planteo fue que el martes y miércoles la Comisión de Asuntos Constitucionales debata si continúan las delegaciones dispuestas en la ley Bases.

Para ganar tiempo, el libertario Nicolás Mayoraz insistía en que el pedido era improcedente, porque los proyectos recién ingresaban. Ahí fue cuando se desmadró todo. Márquez empezó a recorrer las bancas para pedir dejar la sesión sin cuórum pero no lo lograba.

Además de UP, permanecía los sectores que habían impulsado la sesión: la UCR critica y un sector de Encuentro Federal.

Fue en ese momento cuando la neuquina se cruzó con Bonacci y Pagano; y Almirón tomó el rol de ir a buscar a Zago, con quien tenía una pésima relación cuando compartieron bloque, hace un año.

Cara a cara, el correntino le reprochó a su exjefe haber facilitado unas horas antes el emplazamiento para investigar el caso Libra. Zago nunca retomó el vínculo con el Presidente luego de enfrentarse a Karina Milei hace un año, cuando Menem lo echó del bloque, por votación, y lo reemplazó en la jefatura por Gabriel Bornoroni.

Con las piñas y el agua volando, el recinto fue un caos total. El riojano pidió un cuarto intermedio y como nadie quiso votarlo, se fue de su asiento no bien el tablero marcaba 128 presentes

Máximo Kirchner saltó hacia su estrado para intentar detenerlo. "Vos no podés ser el Presidente de la Cámara", alcanzó a gritarle. Lo siguió un grupo de UP que descargó su furia ante el secretario parlamentario, Adrián Pagán. Se abalanzaron Paula Penacca, Carlos Castagnetto, Lorena Pokoik y Eduardo Toniolli.

El grupo de UP avanzó a empujones hacia el sector de La Libertad Avanza. Los detuvo el jefe del PRO, Cristian Ritondo, quien tuvo un fuerte intercambio con Toniolli. El amarillo se molestó por algo que le dijo su colega y lo tuvieron que separar. Penacca, que es alta, se paro en el estado para increpar a los libertarios. Kirchner y el jefe de UP, Germán Martínez, se acercaron a calmar a su tropa. Mientras tanto, el personal de Diputados aprovechó ese momento para desactivar los micrófonos y evitar que el peronismo tomara el control de la sesión.

Lo sacaron a trompadas

Con la sesión caída, el peronismo masculló bronca por perder una oportunidad de quitarle a Milei las facultades para tomar decisiones sin pasar por el Congreso, que vencen este año. "Al diputado Zago la sacaron de su banca a trompadas. Almirón fue hasta ahí. La barra brava, que decían que estaba fuera, en realidad estaba en el recinto", sostuvo Tolosa Paz. "Vamos a evaluar cuales son las consecuencias de un presidente de la cámara que viola el reglamento y manipula el reglamento a su favor", advirtió la diputada.

Pagano fue contenida por diputadas de Unión por la Patria que se acercaron a ver cómo estaba después del incidente con Lemoine. La rodearon Cecilia Moreau y Penacca.

La periodista se descargó por Twitter contra Ponce "Imperdonable es la corrupción que manejas robándole dinero a tus asesores empleados. Y lo que falta del video fue la agresión que vos y Lemoine propinaron a Rocío y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad. Son violentas, son agresivas. No representan a Milei. ! Impidieron el funcionamiento de un poder del Estado, ¡¡delincuente!!", le respondió.

Imperdonable es la corrupción que manejas robándole dinero a tus asesores empleados. Y lo que falta del video fue la agresion que vos y Lemoine propinaron a Rocio y a mí por estar sentadas defendiendo la institucionalidad. Son violentas, son agresivas. No representan a @JMilei !… — Marcela Pagano (@Marcelampagano) March 12, 2025

La normalización de la comisión de juicio político había tenido conversaciones informales entre los jefes de bloque, pero Menem no cedía, porque nunca reconoció la presidencia de Pagano. Bornoroni pedía que no fuera forzada una votación en el recinto, sino que sea habilitado el riojano para volver a convocar la comisión. La oposición no aceptaba. "No sé entiende nada: Milei abrazó a Pagano en la apertura de sesiones. Y no la quieren ratificar en la comisión".

La periodista no estaba dispuesta a desconocer su cargo para el que fue votada hace un año. Zago, que en su momento la avaló, tampoco. Terminaron siendo protagonistas del escándalo en el Congreso.