De las piñas al amor: Oscar Zago fue elegido presidente de la bicameral de DNU, con el voto de Almirón

La elección del diputado del MID, eyectado de la bancada de LLA el año pasado, llegó después de un griterío que ya se hizo habitual en el Congreso , porque UP no aceptaba la convocatoria de Pagotto e impidió el inicio de la sesión, ante la mirada incrédula de los funcionarios invitados.

El oficialismo aludía que la citación era correcta como presidente saliente y que si no se acordaba su reemplazo debía continuar. Hubo gritos e insultos entre Almirón, las diputadas Carolina Gaillard , Vanesa Siley (UP) y el senador Mariano Recalde (UP). Martín Menem apareció para intentar poner orden.

Oscar Zago, adentro

Aliado a UP y al senador exlibertario Francisco Paoltroni, el diputado Nicolás Massot, de Encuentro Federal, fue el gran promotor de la embestida, como había anunciado este medio. Como un paso de baile, el exjefe del PRO fue propuesto como presidente por la diputada Gaillard y también reunió ocho votos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/dipzago/status/1900176499686212083&partner=&hide_thread=false "El Presidente @JMilei

está muy mal rodeado y le están haciendo mucho daño."#BuenDíaA24 — Oscar Zago (@dipzago) March 13, 2025

Paoltroni, que había permanecido en su butaca del salón Azul, propuso que Zago fuera el presidente y obligó al oficialismo a votarlo, para garantizar el funcionamiento de una comisión que trata temas relevantes, como los DNU, pero que no tiene poder de fuego: si pasan diez días hábiles de su arribo, los decretos pueden tratarse en el recinto sin dictámenes.

Lo curioso es que Menem prefirió no esperar esos tiempos y citó a sesión para que este miércoles sea debatido el DNU sobre el acuerdo con el FMI. El riesgo es que podría no tener las firmas para dictaminar y la oposición le pedirá dos tercios. A partir del 27 de marzo, con el plazo vencido, no tendrían esa potestad. Es la discusión que se espera al final de la tarde.

Las figuras de UP que fueron protagonistas del escándalo este martes, si bien se llevaron el premio del revés para el Gobierno, no consiguieron nada más: el resto de las bancadas eligió en la vicepresidencia al senador Zimmermann. No prosperó la propuesta de que la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti ocupara esa silla. "No se está respetando la proporcionalidad", protestó la senadora peronista María Teresa González.

El nuevo gerente de decretos

Según supo Letra P, el acuerdo para nombrar a Zago estaba hablado con Massot y Paoltroni hace una semana, una forma de lastimar al Gobierno e impedirle manejar una agenda relevante en el Congreso. Las escenas de pugilatos entre el diputado del MID y Almirón no cambiaron los planes, aunque obligaron a Menem a suspender la reunión prevista para el jueves.

El fin de semana, el riojano supo que Zago votaría el acuerdo con el FMI en el recinto y citó a la sesión este miércoles, convencido de tener su voto en comisión en el recinto. No lo imaginaba presidiendo la bicameral, como finalmente ocurrió.

Esta comisión, de esta manera, podrá ser citada por el diputado del MID, quien definirá qué decretos son debatidos en comisión y cuáles van directo al recinto, donde lograr mayorías es un trámite más complejo. No hay antecedentes de un no oficialista al mando de esta comisión. Será una experiencia nueva.