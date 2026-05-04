El gobierno de Misiones archivó la aduana paralela y le pide a Javier Milei por la baja del IVA y Ganancias

El gobernador Hugo Passalacqua anunció la suspensión de la aduana paralela en la apertura de sesiones en Misiones.

En un movimiento que marca un cambio de época en la provincia, el gobierno de Misiones eliminó el pago anticipado de Ingresos Brutos , que la oposición siempre nombró y denunció como aduana paralela . A la vez, en otro gesto para diferenciarse de la Casa Rosada , le exigió a la Nación avanzar en la baja del IVA y del Impuesto a las Ganancias .

La decisión se formalizó el pasado viernes, durante la apertura de sesiones de la Legislatura . Ese día, el gobernador Hugo Passalacqua habló de la necesidad de un "Estado suficiente y activo", y reiteró los reclamos que cruzan a la mayoría de los gobernadores por el recorte de los envíos ejecutado por la gestión de Javier Milei .

El fin de la aduana paralela representa un cambio estructural en los puntos de control, que dejarán de funcionar como instancia de cobro anticipado. Se implementará a partir de julio, el día en que esos espacios pasaron a cumplir exclusivamente tareas de verificación documental, según precisaron fuentes oficiales.

El alcance de la decisión beneficiará al 95% de los contribuyentes misioneros, lo que representa un alivio directo para la actividad económica provincial. Para el segmento restante, integrado por grandes empresas, se implementó un sistema digital mensual, definido como más eficiente y transparente.

El pago anticipado de Ingresos Brutos, vigente desde enero de 2008, representó una de las jugadas más audaces del ciclo misionerista . Desde entonces alcanza a la mercadería que ingresa a la provincia por la Ruta Nacional 12, que conecta a Misiones con Brasil , y la Ruta Nacional 14, que la conecta con Corrientes .

Agencia Tributaria de Misiones

Ese sistema, que se convirtió en una de las herramientas de recaudación más exitosas entre las aplicadas por las provincias argentinas, permitió a Misiones fondearse para sostener su modelo de gestión, con el que siguió respondiendo a las demandas de los diferentes sectores de la sociedad misionera. Mientras el oficialismo se fortalecía, la oposición convirtió a la herramienta en el blanco predilecto de todas sus críticas.

Ahora, con otro movimiento de audacia política que surge en los albores del Encuentro Misionero, la nueva etapa del provincialismo más fuerte del nordeste argentino, el misionerismo corre el tema de la agenda y se prepara para discutir el modelo de gestión.

El mensaje a la Casa Rosada

En un contexto nacional marcado por la recesión, la caída del consumo y la retracción de la actividad, el oficialismo misionero entiende que la baja de impuestos, combinada con programas de incentivo al consumo y herramientas para sostener la producción, permitirá a la provincia “mantener el equilibrio fiscal, pero con decisiones que cuiden a la gente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/passalacquaok/status/2050232066592169992&partner=&hide_thread=false Anuncio la suspensión del pago a cuenta en el “Control Fiscal en Ruta” (conocida como “aduana paralela”), desde el 1 de julio y por un término de 12 meses en primera instancia.#AperturaSesiones2026#DiscursoDelGobernador pic.twitter.com/TmrHuxWbGG — Hugo Passalacqua (@passalacquaok) May 1, 2026

Con todo, el cambio no sólo impone un debate en la provincia, sino que también va acompañado con un mensaje a la órbita nacional. A caballo de la baja de los impuestos provinciales, el oficialismo local exige una revisión de tributos nacionales considerados clave para la reactivación económica.

El pedido apunta directamente al IVA, por su impacto en los precios, y al Impuesto a las Ganancias, por su incidencia sobre ingresos y rentabilidad. “Si se busca reactivar la economía, estos son los tributos que hay que revisar”, aseguran el misionerismo.

La discusión 2027 en la provincia

Como ya contó Letra P, el lanzamiento del frente Encuentro Misionero marcó el punto de partida para la discusión 2027 en la provincia. Con la premisa de “no ir en contra de nadie, sino a favor de los misioneros”, el oficialismo provincial trabaja en un escenario en el que busca construir acuerdos amplios para construir la propuesta electoral que buscará extender su poderío, por lo menos, hasta 2031.

Uno de los puntos centrales en ese desafío es el reclamo a la Nación, cuyo corrimiento obliga a los gobiernos provinciales a resetear sus estrategias de gestión.

La semana pasada, en un encuentro que reunió a senadores alados al Gobierno con el ministro de Economía, Toto Caputo, los representantes misioneros elevaron su planteo por una deuda de casi $12.000 millones, sin contar los fondos que corresponden al cumplimiento convenio con la ANSES, que se acumula desde 2019. También exigieron respuestas por las obras paralizadas en la provincia y el reciente cierre del Tesoro Regional del Banco Central en Posadas.

Reunión senadores con Luis Caputo Caputo escuchó los reclamos de los senadores misioneros la semana pasada.

Caputo escuchó el reclamo misionero y se llevó una carpeta en la que acumula planteos provinciales. Antes de despedirlos, repitió el mantra libertario que exige sostener el equilibrio fiscal como eje del programa económico y avanzar en la eliminación de impuestos como, asegura, lo hizo la Nación.

En Misiones aseguran cumplir con esa meta y exponen a La Libertad Avanza frente a sus propias promesas.