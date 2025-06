El método Rovira para blindar Misiones frente a la amenaza de la ola violeta

Carlos Rovira sabe bastante de crisis. Por eso, no parece inmutarse ante la ola violeta con la que Javier Milei amenaza con llevarse puesto a todo el sistema. A cargo de las riendas del poder de Misiones desde hace más de dos décadas, confía en que las elecciones del domingo pasado quedarán atrás rápidamente y piensa en su próximo movimiento.

Como ya contó Letra P , Rovira emplea una estrategia que consiste en no confrontar de modo directo con la Casa Rosada . Desde 2003 a esta parte abrió los brazos a todos los presidentes y logró convertir a Misiones en protagonista de la sinfonía política nacional.

Metódico, juega callado, casi no aparece en público y no se mueve de su provincia, pero no tiene empacho en asumir riesgos cuando la situación lo requiere, como cuando ordenó a su dupla en el Senado votar en contra del proyecto de Ficha limpia para sostener el peso de una provincia alejada del centro geográfico que logra sentarse a la mesa de los grandes debates nacionales.