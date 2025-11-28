Los 12 apóstoles del Banco Provincia: los nombres que suenan para cubrir el directorio ampliado

En medio de las negociaciones para aprobar el endeudamiento pedido por Axel Kicillof a la legislatura ya comenzaron a circular algunos de los nombres que podrían ocupar los lugares del directorio del Banco Provincia ampliado luego de que se acordara ampliarlo de ocho a doce miembros.

Al cierre de esta nota, el reparto otorgaría ocho lugares para el peronismo y cuatro para oposición. Pese a que aumentó el número de miembros, explicó a Letra P una fuente que está en las negociaciones, la movida no afectaría los recursos del banco, ya que se haría sobre la masa salarial existente. Esto es, el total de los sueldos del directorio se dividiría entre doce en vez de ocho, por lo que cada director o directora cobraría menos de lo que cobra actualmente.

Para que estos acuerdos se materialicen, junto con otros como la distribución de los fondos para los municipios , primero se tendría que confeccionar e ingresar el proyecto de ley que amplía el directorio del banco y luego enviar los pliegos de cada uno de los dirigentes propuestos para ocupar cada sillón, por eso las negociaciones son contrareloj ya que Kicillof pretende que el endeudamiento salga aprobado este viernes cuando vence el cuarto intermedio interpuesto en la sesión del miércoles.

En el directorio actual el peronismo tiene cuatro lugares: el de Humberto Vivaldo , que responde al intendente de Almirante Brown y diputado electo, Mariano Cascallares ; el de Alejandro Formento , de Kicillof; Sebastián Galamarini , del Frente Renovador y Laura González de La Cámpora.

Ese número se agrandaría fuertemente con la ampliación ya que pasaría a tener ocho. No obstante, aún no están todos los nombres definidos; al cierre de esta nota todas las tribus del peronismo estaban reunidas en las oficinas que Sergio Massa tiene en la calle Libertador, intentando cerrar los acuerdos internos.

No obstante, hay algunos que ya se mencionan. Este medio pudo confirmar que una de las propuestas del gobernador es la continuidad de Formento, aunque podría sumar algún otro del propio riñón. A su vez, se menciona que una de las sillas pueda ser para un miembro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el exintendente de Florencio Varela, Julio Pereyra, quien el próximo 10 de diciembre termina su mandato como diputado. Hay quienes, además, suman otro nombre de peso, el del intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

Julio Pereyra

El Frente Renovador tiene a Galamarini, quien asumirá la banca que obtuvo de Diputado. Dos nombres suenan por ese sector , ambos intendentes: Javier Osuna de Las Heras, y Sergio Bordoni de Tornquist. La Cámpora también tendría garantizados lugares, aunque aún no trascendieron nombres. Una posibilidad es que González, que responde a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, continúe en el cargo.

Los cuatro lugares de la oposición

Los nombres de las sillas de la oposición tampoco están cerrados pero en principio el acuerdo sería un lugar para el radicalismo, uno para el PRO, uno para Cambio Federal y otro para Unión y Libertad, los denominados “libertarios blue”. Actualmente la oposición tiene a Carlos Fernández por la UCR, Santiago Nardelli que ingresó por el PRO pero actualmente responde a Patricia Bullrich, y Bruno Screnci que era del sector de Diego Santilli y hoy está cerca de Facundo Manes.

De cerrarse un acuerdo, el PRO tiene tres nombres sobre la mesa: Adrián Urreli, Matías Ranzini y Cristian Gribaudo. Dentro de ese espacio hay quienes creen que si acompañan el endeudamiento este viernes el número de sillas pueda ascender a dos. Otros sectores plantean que si el PRO no acompaña e igual se consiguen los dos tercios no habría que darle ningún lugar en el directorio.

10_20210302173226_adrian-urreli.jpg

En el radicalismo por el sector de Evolución suena el nombre del exdiputado provincial, Fernando Pérez, aunque también podrían abrirse espacios para el sector de Maximiliano Abad o Carlos Fernández. Además, se le daría un lugar al sector de Cambio Federal, para el actual senador Marcelo Daletto. También, a los denominados libertarios blue, que sería para Fernando Rozas, hermano del actual diputado, Martín Rozas.