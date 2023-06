Cancha embarrada

En el tramo final de la carrera hacia la oficialización de las candidaturas presidenciales, la tensión interna entre el cristinismo y el sciolismo apadrinado por el presidente Alberto Fernández escaló a un punto de difícil retorno y complicó la definición de Cristina Fernández de Kirchner , que apostaba por un paso al costado que Daniel Scioli no concretó.

La foto del embajador en Brasil, mientras firmaba actas a pura sonrisa, envió varios mensajes. Con su publicación, Scioli quiso ratificar que no competirá por afuera de UP - como se instaló en las últimas horas, después de sus declaraciones amistosas para con Patricia Bullrich -, que está dispuesto a sostener la carrera por la presidencia más allá de las exigencias que le ponga el reglamento interno, y que eso no depende del nombre del candidato que impulse Cristina, un misterio que podría develarse al filo del vencimiento del plazo legal.