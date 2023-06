A una semana del plazo legal para presentar las listas que competirán en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO), el embajador en Brasil Daniel Scioli firmó este sábado su precandidatura presidencial para participar de los comicios de agosto, en un nuevo desafío al kirchnerismo que pretende que no haya más de una boleta del oficialismo. "Unidos Triunfaremos" será la lista interna por la que competirá en Unión por la Patria (UP).

Previo al acto, en medio de las acusaciones cruzadas por el reglamento para sintetizar las listas post-PASO, Scioli aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo "votaría" en representación de UP. Un pronóstico llamativo, cuanto menos, teniendo en cuenta la estrategia del kirchnerismo para bajar de escena al precandidato albertista.

"Creo que me votaría a mí, por experiencia, trayectoria, por mi visión de futuro. También por muchas cosas que coincido en cuanto a que hay que industrializar la realidad, las sinergias en lo público- privado, la economía del conocimiento, porque hay que rever el acuerdo con el FMI", argumentó el presidenciable peronista en una entrevista con Noticias Argentinas.

Además, el exgobernador habló de su relación con la actual vicepresidenta y reconoció que "hace un tiempo" que no hablan. "En diciembre intercambiamos mensaje, me invitaron al acto del 25 de mayo cuando fueron los 20 años que asumí con Néstor (Kirchner) . Ella sabe que soy una de las personas más confiables y previsibles que tiene el espacio, porque lo ha visto durante 20 años que iniciamos la fórmula con Néstor", recordó.

Scioli se defendió de las críticas del PJ nonaerense y de los dichos de la ex jefa de Estado durante su discurso en Santa Cruz: "Si hay alguien que jamás judicializó la política... En mi vida le hice una denuncia a nadie, a nadie", argumentó. Además, defendió a Aníbal Fernández, apoderado de su espacio, por advertir que recurrirá a la Junta Electoral si no se se respetaba el reglamento: "No lo dijo en tono amenazante ni mucho menos. Pero bueno, ya está, llevémosle tranquilidad a la gente, paz, expectativa", manifestó.

En cuanto al apoyo para el vencedor oficialista en las PASO, envió un mensaje a la interna y afirmó: "Voy a acompañar a quien sea, no pongo nombre. Conmigo adentro no hay problema, el problema lo tiene la gente con las cosas que están pasando".