Los contactos se sucedieron durante las últimas 48 horas entre los dos sectores. El martes, Kirchner se reunió con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que quiere ser candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires. El miércoles, el presidente del PJ bonaerense estuvo con el jefe de campaña de Scioli, Alberto Pérez. Por la mañana, el cristinismo había dejado trascender su fastidio con el sciolismo por haber filtrado a la prensa que Kirchner y Sergio Massa tenían previsto demandarle a Scioli y a Tolosa Paz una cantidad inédita de avales para poder presentar la lista. “Eso no es verdad, no hay ningún problema con los avales y no hay disposición de bloqueo”, le dijo a Letra P una fuente cercana a Kirchner, que también advirtió sobre el clima de la campaña. “¿Vamos a empezar así, mintiendo?”, acotó. La misma fuente reveló que Kirchner se había comunicado con el vicejefe de Gabinete y amigo del Presidente, Juan Manuel Olmos, para decirle que esperaba la firma de integración a la alianza del partido ParTE, fundado por Fernández.