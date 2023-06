Exclusivo: el borrador que negocian el cristinismo y el sciolismo para el nuevo FdT

La decisión está lejos de lo que pretendía el sector que impulsa la candidatura de Scioli, que reclamaba que el piso no se alejara del histórico 25% que estableció el peronismo en otras oportunidades. Cerca del presidente Alberto Fernández , promotor de las PASO, habían intentado ir más allá y reclamaban un piso menor, de entre el 10 y 15%, para “incentivar” una mayor participación.

Pero el tándem que forman el cristinismo y el massismo llegó a amenazar con subir el piso al 40%, decidido a desalentar la competencia de Scioli, que persiste en su idea de presentarse como candidato. “Claramente, hay una decisión de no incentivar la presentación de listas alternativas”, explicó un dirigente que sigue de cerca la discusión de la inscripción de alianzas.

El sciolismo hizo trascender que, de establecer un piso del 40%, el reglamento violaría el artículo 38 de la Constitución Nacional, que dice que los partidos políticos deben garantizar la representación de las minorías. El cristinismo respondió por lo bajo que la ley de PASO establece que las alianzas tienen libertad absoluta para definir su reglamento interno. A eso se suma que Scioli no tiene ningún representante propio en el frente y el reglamento quedará convalidado una vez que firmen los apoderados de todos los partidos que lo conforman. ¿Podría impugnarlo ante la Justicia? “No va a tener éxito con ese planteo en un juzgado”, arriesga un dirigente con historia en cierre de frentes electorales.

Kicillof no se comparte

A eso se sumó la exigencia que Máximo Kirchner planteó a mediados de mayo, durante el encuentro que tuvo con intendentes de la primera y la tercera secciones electorales, en Quilmes. “La boleta de Axel (Kicillof) no se comparte”, dijo Kirchner.

El mensaje llegó al corazón del sciolismo, que comprendió que debía armar su propia lista en la provincia de Buenos Aires. Así surgió la posible candidatura a gobernadora de Victoria Tolosa Paz, que hizo saber que competirá contra el gobernador en las PASO. El requisito quedó escrito en el borrador al que accedió este medio, que indica que los apoderados de la lista de precandidatos a legisladores nacionales solo podrán autorizar la adhesión de boleta a una sola una lista interna de precandidato a gobernador o gobernadora.

La discusión todavía está en proceso, en una mesa a la que tiene acceso solo los dirigentes de primera línea del FdT. Cristina, Eduardo Wado de Pedro, Massa y Máximo Kirchner llevan la voz cantante del tándem que forman el kirchnerismo y el Frente Renovador. No todos tienen la misma mirada. Mientras Massa insiste en la necesidad de tener un candidato único - que podría ser él mismo -, De Pedro se expresó varias veces a favor de las PASO. El ministro del Interior piensa que, en caso de competir por la presidencia, lo beneficiaría convertirse en vencedor en una interna que lo legitime.

Scioli, por su parte, designó como apoderado de la negociación al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y a su exjefe de Gabinete en la gobernación bonaerense, Alberto Pérez. Como mediador entre las partes trabaja el gobernador de Formosa, Insfrán, designado por el PJ como delegado ante la junta electoral.

El documento se terminará de rubricar este miércoles, cuando los apoderados de los partidos concurran a firmar ante la junta electoral del frente, cuyo nombre en los papeles no está confirmado. El texto al que tuvo acceso este portal no ratifica la denominación Frente de Todos, que el oficialismo adoptó en 2019: en su lugar, hay puntos suspensivos. En mayo, Letra P había anticipado la sensación de "marca desgastada", frente a un escenario que no permite visualizar una ampliación de la coalición, como ocurrió con Cambiemos que se rebautizó en Juntos por el Cambio.