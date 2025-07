Buenos Aires: la candidatura de Omar Vivona enfurece al kicillofismo territorial de la Tercera sección

NO HARÁ ACTOS EN PLAZAS

Si bien el lugar de Vivona le fue computado a Máximo Kirchner en la repartija, en el kicillofisimo también hay cuestionamientos al gobernador. “Axel lo tendría que haber vetado, no importa que Máximo ponga a otro, pero no a uno de la Primera, que encima va para hacerle trampa a la ley que limita las reelecciones”, agrega otro dirigente a este medio.

No hay impedimentos legales para que una persona se presente por una sección de la que no es oriunda, pero no es habitual que “extraños” se cuelen en la Tercera. Aunque hay un antecedente cercano: el del dirigente del Frente Renovador Jorge D’Onofrio, que pese a ser de Pilar fue candidato por la Tercera. “Eso también estuvo mal, pero de última era problema de Massa, que le sacó el lugar a alguno de esta zona”, dice la fuente al ser consultado por el caso.

Vivona no podría volver a presentarse para un nuevo mandato para senador ya que en diciembre cumplirá ocho años en el cargo. La norma permite sólo una reelección consecutiva.