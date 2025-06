Intendentes alineados con Axel Kicillof, molestos porque fueron excluidos de las reelecciones indefinidas

Otros dirigentes justificaron la actuación de la vicegobernadora. “No le quedó otra”, argumentó una voz que apuntó directamente a Massa. “El que arma todo es Sergio, se los fuma en pipa a todos. No deja otra opción a Magario, incluso con errores de Axel. Todo queda claro cuando ves quién votó y quién no”, dice la fuente y remarca que la senadora del Frente Renovador Sofía Vanelli en vez de no presentarse o abstenerse se sentó y votó en contra dejando una paridad 22 a 22 que obligó a Magario a desempatar.

Intendentes en gobernacion Mario Secco.JPG

Mario Secco: “El límite tiene que ser el voto o dios”

En diálogo con Letra P, el intendente de Ensenada, Mario Secco, manifestó su enojo por la aprobación del proyecto que no contempla a los jefes comunales. “Siempre estuve a favor de las reelecciones indefinidas para todos. Fui reelecto muchas veces y con porcentajes de votos muy altos. Creo que las reelecciones son buenas porque el limitador es el pueblo. Cuando Macri no rindió, no le dieron la reelección. Cuando Vidal hizo lo que hizo en la provincia, el pueblo le dio la espalda. La gente no es tonta”, afirmó.

Luego apuntó contra los legisladores: “¿Quiénes nos van a limitar las reelecciones a los intendentes? ¿Los diputados y senadores que sacan leyes para limitar? El único límite tiene que ser el voto popular de la gente o dios”, lanzó para luego cerrar: “¿Hablamos de proscripciones y quieren limitar las reelecciones? Si quieren, que reformen la Constitución, porque claramente las habilita”.