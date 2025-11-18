Buenos Aires: Urreli, Rozas y Daletto, tres nombres que suenan para el directorio del Banco Provincia

En medio de la negociación entre Axel Kicillof , las tribus del peronismo y la oposición por el endeudamiento y los cargos vacantes en Buenos Aires , tres nombres emergieron en las últimas horas como candidatos para desembarcar en el directorio del BAPRO , en un esquema que le aseguraría al gobernador votos claves en la Legislatura bonaerense .

Se trata del diputado Adrián Urreli , del PRO ; el ex diputado Fernando Rozas , armador del bloque "libertario blue", y el senador Marcelo Daletto , de UCR - Encuentro Federal , cercano a Emilio Monzó . Los tres podrían integrar el paquete de pliegos que el gobernador bonaerense debe enviar al Senado para renovar cargos que quedarán vacantes dentro de la estructura del directorio del Banco Provincia .

Los ocho sillones de la estructura de mando que está por debajo de la presidencia, a cargo de Juan Cuattromo , son el centro de una tradicional rosca en la política bonaerense, que reparte esos lugares entre el oficialismo y la oposición para aceitar acuerdos legislativos. Este año, la finalización de mandatos y la situación inestable de otros directores que tienen mandato prorrogado reflotó las tensiones por el reparto de las sillas puertas adentro y puertas afuera del peronismo.

En el directorio hay dos sillones que estaban en manos del sector de los intendentes. Uno es el de la vicepresidencia, que ocupaba Daniel Barrera , de La Matanza , quien falleció en 2024. Desde entonces está vacante. También cumple funciones como director Humberto Vivaldo , hombre de Mariano Cascallares , intendente de Almirante Brown.

#BuenosAires Son quienes negocian con propios y ajenos en nombre del gobernador. Las dudas de uno, el futuro del otro Los nombres que completan la mesa peronista https://t.co/3qNipd1rGU @Macarena_ram pic.twitter.com/oeIrHEKYZJ

El massismo tiene como representante a Sebastián Galmarini , a quien se le termina el mandato a fin de año, pero incluso antes dejará el cargo para asumir como diputado el 10 de diciembre. Además de a Cuattromo, el gobernador tiene como representante a Alejandro Formento .

Con mandato prorrogado está Laura González, que responde a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y representa a La Cámpora en el directorio; igual que el tandilense Carlos Fernández, ex senador de la UCR; y Santiago Nardelli, quien entró por el PRO pero responde a Patricia Bullrich. El PRO puro tiene a Bruno Screnci, que entró apadrinado por Diego Santilli pero ahora juega para Facundo Manes, a quien también se le termina el mandato en diciembre.

Las opciones de Axel Kicillof

Kicillof tiene que avanzar con la cobertura de esos cargos en medio del campo minado de la interna peronista y con un ojo puesto en los números que necesita en la Legislatura para aprobar el endeudamiento en el corto plazo y, en el mejor de los casos, construir algún acuerdo de gobernabilidad para los últimos dos años de su gestión.

Los nombres de los tres candidatos resolverían parte de ese problema para el gobierno de Kicillof, aunque podrían abrir otros. El nombre de Urreli es uno de los que parece seguro por estas horas. El PRO tiene dos sillones (Nardelli y Screnci) con fecha de vencimiento ahora. Parece lógico que se le pague con un lugar. Urreli responde políticamente a Néstor Grindetti y el acompañamiento del PRO en la cámara baja es crucial para el peronismo.

Con todo, algunos ponen en duda que Urreli pueda garantizar en ese acuerdo los votos para el endeudamiento del resto del bloque del PRO, donde la tribu más numerosa es la que responde a Santilli. En ese marco, circulan también otros nombres para representar al PRO en el directorio: Matias Ranzini -hombre de Cristian Ritondo- y el del senador Christian Gribaudo, con terminal política en Daniel Angelici.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1990869074235003326&partner=&hide_thread=false #Gobierno Surge de la presentación de Ornella Calvete ante la OA. Posee cinco departamentos, un auto y una moto. No tenía dinero en efectivo



Le pidieron la renuncia



https://t.co/X96xofKFVt

@sinurrieta pic.twitter.com/se5NnSyXqh — LETRA P (@Letra_P) November 18, 2025

Con Daletto, en tanto, se estaría pagando el acuerdo con el espacio de Encuentro Federal-UCR, otro de los bloques que Kicillof necesita sí o sí en la aritmética legislativa para sancionar el presupuesto 2026, la ley fiscal y el endeudamiento. Se trata de una bancada que tiene presencia unificada en las dos cámaras, un factor que puede ser crucial para la matemática de la votación por el endeudamiento.

Rozas aparece como el tercer candidato. El ex diputado es titular de Unión Celeste y Blanco, el sello que usó alguna vez Francisco De Narváez, y que después sirvió de plataforma para que Javier Milei compitiera en 2023 en la provincia. En aquel acuerdo, Rozas logró espacios en las listas y metió un grupo de diputados que después rompió el bloque con los libertarios y fue aliado del peronismo en votaciones claves. Se los conoce como los "libertarios blue" y todas las sospechas hablan de terminales políticas en el massismo.

Con esos nombres, Kicillof cubriría parte del acuerdo. En la danza de especulaciones hay, sin embargo, más sectores anotados. El radicalismo que responde a Maximiliano Abad, por caso, y el de Miguel Fernández, que también pugnar por quedarse con sillones en el directorio.

Además, a Kicillof le faltaría nada menos que cerrar la negociación con las tribus del peronismo, que parecen estar con pintura de guerra. En el massismo, por ejemplo, termina el mandato de Galmarini, pero reclaman dos lugares por el que alguna vez ocupó Mario Meoni y dejó para asumir en Transporte. Es un planteo que el FR no tiene pensando bajar y que podría tensionar mucho la negociación con Kicillof.

En tanto, La Cámpora también reclamaría dos sillones, uno más además del que hoy controla Mendoza.



Todo el acuerdo debería coserse en los próximos días. Kicillof necesita que las votaciones se hagan con esta Legislatura, es decir, antes de la renovación del 10 de diciembre. Le quedan apenas dos semanas.