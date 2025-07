El mapa de las candidaturas testimoniales en Buenos Aires: qué intendentes no asumirán

Candidatos en duda

Hay intendentes que aún deben definir si asumirán la banca para la que se postulan o no. Es el caso de Jorge Ferraresi en Avellaneda. Cerca del jefe comunal no descartan que asuma la banca de concejal y su lugar en el ejecutivo lo tome la Jefa de Gabinete, Magdalena Sierra, quien además podría perfilarse como sucesora en la elección de 2027. No obstante, todavía no está definido.