Los Passaglia aceleran hacia 2027 y apuestan a quedarse con el centro si el PRO lo deja vacante

Después del Mundial, los hermanos Manuel y Santiago Passaglia relanzarán la marca Hechos y buscarán romper los límites de la provincia de Buenos Aires . La apuesta es nacional y el armado avanza de forma subterránea en base a un diagnóstico claro: si el PRO termina cerrando con Javier Milei , la representación del centro quedará vacante y ellos pueden ocuparla.

El local que Hechos tiene alquilado en el centro de La Plata iba a abrir hace más de un mes. En San Nicolás, donde la familia gobierna desde hace quince años, pidieron esperar. Están terminando de afinar el discurso y la hoja de ruta de un espacio que tiene un objetivo concreto: llegar a 2027 con uno de los dos hermanos compitiendo por la gobernación de Buenos Aires. La apertura del local, después del Mundial, será la señal de largada.

La mesa política de Hechos lee el escenario opositor con una hipótesis central: Mauricio Macri va a terminar cerrando con Javier Milei para conservar la Ciudad de Buenos Aires . La relación personal entre el expresidente y los nicoleños siempre fue buena, pero desde el espacio entienden que esa historia no alcanza para sostener un proyecto común. Los Passaglia se sumaron a Juntos por el Cambio sin afiliarse al PRO, y la ruptura llegó cuando Cristian Ritondo cerró el acuerdo electoral con La Libertad Avanza en 2025: los nicoleños se negaron a entrar en esa boleta y lanzaron Hechos por afuera.

Hoy ven a Ritondo y a su núcleo pintados de violeta, y estiman que la próxima sesión en la que el PRO tenga que pronunciarse sobre Manuel Adorni los va a dejar expuestos y sin margen para construir después un discurso opositor al gobierno.

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Detrás de esa hipótesis hay un dato electoral. Las encuestas propias del espacio indican que cerca del 30% de la sociedad bonaerense no quiere ninguno de los dos extremos, pero que sin una alternativa seria, ese electorado vota en contra del que más le molesta. En septiembre de 2025, cuando Hechos debutó en la Segunda Sección Electoral del norte bonaerense, capturó casi la totalidad de ese segmento . En octubre, sin candidatura propia, ese voto fue casi todo para Diego Santilli . La conclusión es que ese electorado no atrapado por la grieta existe.

La elección del 7 de septiembre fue la prueba. Con el 23,9% de los votos, el espacio que lanzaron los hermanos de San Nicolás se instaló como tercera fuerza en la Segunda Sección y cosechó tres bancas en la Cámara de Diputados bonaerense. En San Nicolás, la lista llegó al 50,5%. La decisión de competir solo en ese territorio fue deliberada: antes de salir a toda la provincia, querían garantizarse una elección sólida y no repetir la dispersión que le costó caro a otros espacios.

Armado en la Legislatura bonaerense

El resultado se tradujo en representación propia en ambas cámaras. En el Senado, la salida del platense Marcelo Leguizamón y la nicoleña Emilia Subiza del bloque PRO, más la incorporación de Natalia Quintana desde la UCR de Leandro N. Alem, formalizó el bloque Hechos-UCR Identidad. El nombre generó ruido interno: desde el espacio aclararon que el acuerdo fue solo legislativo, por reparto de comisiones, sin implicancias territoriales. Los Passaglia cuidan la marca con obsesión y no quieren mezclarla con otros espacios.

Chubi Subiza

En diciembre, Santiago volvió de licencia en la Legislatura para votar contra el endeudamiento de Axel Kicillof y cruzar al presidente de la Cámara, el massista Alexis Guerrera, que no le permitió el uso de la palabra.

Armado con fisuras

El armado también registra fisuras. El intendente de Pergamino, Javier Martínez, había sido el movimiento más resonante del armado preelectoral: dejó el PRO y se sumó a Hechos arrastrando a la entonces diputada Paula Bustos. Después de los comicios, ambos volvieron al partido amarillo. El bloque en Diputados quedó reducido a dos integrantes: Manuel Passaglia e Ignacio Mateucci. La salida dejó a los nicoleños con menos volumen en el norte de la Segunda, el territorio donde construyeron su piso.

Por fuera de la Segunda, el armado avanza más silencioso. En la Séptima Sección, un grupo de dirigentes que quedaron mal parados con La Libertad Avanza en 2025 viajó a San Nicolás para explorar coincidencias. La lógica es compartida: ganar volumen hacia 2027 sin quedar absorbidos por las internas entre el PRO y los libertarios. El nexo entre esos referentes y los Passaglia es Marcelo Dimaggio, hombre de confianza del armador Sebastián García De Luca.

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La reaparición de García De Luca es uno de los datos más salientes del armado reciente. El pasado 1 de junio, el exfuncionario del ministerio del Interior durante la gestión de Macri -y uno de los principales armadores de Patricia Bullrich en territorio bonaerense- participó de una reunión en La Plata con Manuel Passaglia, convocada por Leguizamón. García De Luca trabaja en la estructura del local platense y en la expansión provincial. Lo que le entusiasma de los Passaglia es lo que no ve en los gobernadores del centro: mientras esos dirigentes cuidan sus negociaciones provinciales, los nicoleños "van para adelante", aún sin certezas sobre cómo se va a ordenar el tablero 2027.

Modelo san Nicolás

En La Plata, Leguizamón lleva meses construyendo la estructura del desembarco. El senador suma exfuncionarios de la gestión del exintendente Julio Garro y dirigentes del universo cambiemita que quedaron sin contenedor después de la ruptura de Juntos por el Cambio. La apuesta es llegar a 2027 con candidatura propia a la intendencia, en un distrito donde el peronismo deberá resolver si Julio Alak va por la reelección y donde el PRO busca renovarse sin figura consolidada.

Passaglia Santiago Passaglia y Alexis Guerrera.

El sustento que los Passaglia ofrecen a quienes se acercan es la marca San Nicolás. Los hermanos repiten en todos lados que la suya es la primera ciudad 100% digital del país, la de menor cantidad de empleados públicos por habitante, con superávit sostenido durante diez años y posicionamiento en el top 3 nacional en servicios esenciales. El argumento es que ese modelo es replicable en cualquier municipio bonaerense.

Ese relato convive con cuestionamientos que la gestión nicoleña no logró cerrar. El Tribunal de Cuentas de la provincia aplicó sanciones en un fallo sobre el ejercicio 2024 que estableció cargos solidarios contra funcionarios, obligándolos a responder con su patrimonio. La oposición local denunció además irregularidades en la venta de 167 terrenos municipales y el titular del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTM) denunció demoras reiteradas en el pago de salarios.

La candidatura a gobernador sigue sin nombre público. Manuel Passaglia lo dijo en agosto de 2025: "Queremos ir por la provincia en 2027." Santiago, intendente en ejercicio con mandato hasta ese año, nunca lo confirmó. Después del Mundial, el local de 15 y 53 en La Plata va a abrir sus puertas. Ese será el primer paso de una construcción que los Passaglia vienen haciendo, en silencio, desde hace meses.