EFECTO PALIZA

Otra vez en campaña, Axel Kicillof repite receta para ganar también en octubre

Los ingredientes: territorio, gestión y presencia de figuras que integran la lista de CFK. Este viernes tendrá la primera actividad con Jorge Taiana.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof retoma la campaña y repite receta para ganar en octubre

Axel Kicillof retoma la campaña y repite receta para ganar en octubre

Después del triunfo del 7S en Buenos Aires, Axel Kicillof retoma la campaña de cara a la elección nacional del 26 de octubre. Envalentonado, repetirá receta y continuará con actividades en el territorio vinculadas a la gestión, a las que sumará a las figuras que forman parte de la lista nacional que armó Cristina Fernández de Kirchner.

Notas Relacionadas
Katopodis se quedó con el duelo de la Primera Sección y se proyecta hacia el 2027
EFECTO PALIZA

Gobernación 2027: Katopodis se mete en la pelea, retrocede Valenzuela y sonríe Espert

Por  Macarena Ramírez

“Acabamos de ganar una elección por afano, por paliza, pero no nos agrandamos, a seguir trabajando, gobernando, escuchando, para un pueblo que está sufriendo las políticas nacionales”, dijo sobre el cierre de su discurso al inaugurar una Casa de la Provincia en General Paz, para marcar luego que si Milei “no modifica las políticas, el pueblo tampoco va a modificar su voto”.

kicillof
Axel Kicillof, en su noche más soñada, una pesadilla para Javier Milei.

Axel Kicillof, en su noche más soñada, una pesadilla para Javier Milei.

Axel Kicillof repite receta y suma a Jorge Taiana y los que vienen atrás

“Seguimos la campaña exactamente igual que la que hicimos, territorio y gestión hasta 15 días antes de la elección que ya no se puede hacer con la misma línea de Sumar Fuerza, es una continuidad”, explicó una fuente del entorno del gobernador ante la consulta de Letra P por la campaña para los comicios del 26 de octubre, cuando se elegirán diputados nacionales por la provincia.

En la línea discursiva se seguirá trabajando en contraponer el modelo de gestión de la provincia de Buenos Aires con el nacional implementado por Javier Milei. “Es lo que dio resultado, se votó eso, la contraposición de dos modelos”, afirma una persona que trabaja en la campaña del gobernador.

A las actividades se irán sumando los candidatos y candidatas nacionales, especialmente Jorge Taiana que lidera la lista. Este viernes ya se mostrarán juntos. El excanciller participará con Kicillof de la inauguración de una escuela y el festejo por el día del maestro en San Martín, el distrito de Gabriel Katopodis, uno de los grandes ganadores de la elección bonaerense.

Axel Kicillof, Jorge Taiana, Bianco y Alak

Ese tipo de actividades se repetirán con él y otros candidatos, como Juan Grabois, quien se espera tendrá protagonismo en la campaña. Para la semana que viene, el ministro de Trabajo Walter Correa está organizando una actividad con las centrales obreras y los candidatos que tienen en la lista. Por estos días se están coordinando agendas. No obstante, la campaña formal comienza según el calendario electoral, el 21 de septiembre.

Camino allanado

En el gobierno bonaerense analizan que el triunfo del 7 de septiembre deja allanado el camino para un triunfo electoral en la contienda nacional. “La elección de Buenos Aires le dio al peronismo en todo el país la sensación que se puede ganarle al gobierno en octubre, antes nadie creía que se le podía ganar, ahora todos los oficialismos están con otra perspectiva, evalentonados, ese es el principal activo de la victoria”, dijo una fuente de la mesa política de Kicillof.

Esa misma fuente, consultada sobre las últimas declaraciones de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien ratificó la posición favorable a no desdoblar la elección, a que el triunfo fue gracias a la unidad propiciada por CFK y a que en la elección de octubre el resultado tiene que ser igual o mejor que el de septiembre, prefirió no ahondar en las diferencias: “No vamos a entrar en esa, no tenemos ni un minuto para eso, tenemos que ganar en octubre”.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillofy Verónica Magario
EFECTO PALIZA

Kicillof tendrá mayoría en el Senado y podrá completar la Suprema Corte sin negociar

Con 24 bancas propias, podrá cubrir las vacantes de la Suprema Corte, designar al Subprocurador y avanzar con la eventual salida de Julio Conte Grand.
El Círculo Rojo duda de Axel Kicillof
NUEVAS CANCIONES

¿Kicillof 2027? El Círculo Rojo lo reconoce como candidato, pero huele más Estado y desconfía

El empresariado sabe que quedó posicionado en la carrera presidencial, aunque recela de su manual económico Reuniones con pymes. El recuerdo de YPF.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Andrés Fassi, presidente de Talleres
Perdimos, Javier

Fassi le pidió disculpas a Chiqui Tapia y termina la guerra por las SAD en el fútbol

Por  Yanina Passero
Miguel Lunghi UCR
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Tandil: las razones de la histórica caída de Lunghi

Por  Juan Rubinacci
25 de Mayo: Ramiro Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó por 200 votos.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

25 de Mayo: el intendente Egüen se fue de La Libertad Avanza, armó lista corta y ganó

Por  María Eugenia Suárez
El ministro del Interior Lisandro Catalán es el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán.
EFECTO PALIZA | LA CASTA PROPIA

Catalán, tierra adentro: del perfil técnico a la conducción con puño de hierro en Tucumán

Por  Fernando Stanich