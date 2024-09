Buenos Aires, la capital de la furia: Javier Milei ruge como anfitrión de la internacional ultraderechista

WKIDER5CYBE3PCHH54LMHPUZDA.jpeg Javier Milei y Santiago Abascal, protagonistas de la ultraderecha iberoamericana.

Se ha sabido de distinciones más honrosas. Ser una estrella de ese club y solazarse con los aplausos de su tribuna adicta no es jugar en las grandes ligas. Por caso, no equivale a sentarse con Joe Biden, Olaf Scholz, Emmanuel Macron y Fumio Kishida, entre tantos otros, por no nombrar a poderosos como Xi Jinping solamente porque no pertenecen a las "democracias del mundo libre".