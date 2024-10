Boleta única: ganó el provincialismo y Diputados sancionó el sistema sin voto a lista completa

La Cámara de Diputados sancionó este miércoles el proyecto para reemplazar el sistema de votación vigente en las elecciones nacionales desde hace más de un siglo por la boleta única papel. El nuevo método no tiene el casillero para votar lista completa. La presión del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , fue clave para sostener el modelo del Senado.

La votación tuvo 143 votos afirmativos y sólo 87 negativos, de Unión por la Patria (UP), donde sólo respaldó la iniciativa el jujeño Guillermo Snopek . El Frente de Izquierda se abstuvo. La sanción llegó después de 17 años de presentaciones de distintos proyectos que no habían pasado el filtro del Congreso .

Como anticipó Letra P , para que el debate por el casillero de lista completa no enturbiara la votación, por pedido de la salteña Pamela Caletti (Innovación Federal), la promotora de su eliminación en la cámara baja, Martín Menem ordenó considerar de una sola vez el dictamen con los cambios del Senado.

Los rebeldes que insistían con el voto a lista completa no se animaron a poner en riesgo la sesión. "Estuvieron hablando de que iban a insistir con este artículo y ahora no lo piden", se burló el jefe de UP, Germán Martínez.