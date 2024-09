Boleta única: Alberto Weretilneck presiona a Martín Menem por el voto a lista completa y hay final abierto

La negociación se complicó este jueves y fue necesaria la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos , quien pidió votar el sistema de boleta única que sea para no demorarlo más, porque si pasa una semana sin la sanción no habrá tiempo para llamar a las licitaciones. De esta manera, el escenario quedó abierto y en cada bloque tienen varias versiones sobre el desenlace de la sesión.

El riojano informó el texto final consensuado con otros bloques y la salteña le salió al cruce. "Mi bloque reivindica el texto del Senado. Queremos que se respeten los acuerdos", se molestó la diputada. Incómodo, Menem dijo que la negociación fue en otra cámara y no tenía porqué repetirse, pero ante tanta presión llamó a la jefatura de Gabinete para pedir auxilio. Si bien los partidos provinciales no definen el cuórum en la cámara baja, el riojano no tenía claro si Francos quería romper con ellos.

El encargado de llevar esa negociación en la Rosada es Lisandro Catalán, quien le pidió a Menem no enredarse en discusiones y sacar alguna ley. El titular de la cámara baja volvió a la reunión y aseguró que el dictamen saldrá sin el botón de lista completa y que, en tal caso, el tema se definirá en la votación en particular.

La noticia sorprendió a los referentes del PRO y la UCR que daban por recuperado el botón de lista completa -que son la mayoría- y este jueves debieron replantear su estrategia.

La embestida de Alberto Weretilneck

El texto final de boleta única se empezará a definir el lunes, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales, pero tendrá su desenlace en la sesión, en una tensa votación del articulado. De hecho, Unión por la Patria, que está en contra del proyecto en general, luego de la aprobación podría incidir en la redacción final.

En línea con las instrucciones que llegan desde la Casa Rosada, en la tropa legislativa de La Libertad Avanza aseguran que se votará el texto del Senado, sin la casilla de boleta completa incluida. "Es el acuerdo al que se llegó. No haremos más especulaciones", sostienen cerca de Menem.

Fuentes cercanas a Weretilneck -que tiene un voto en Diputados pero define el cuórum en el Senado- señalaron a Letra P que este jueves se acordó con el Gobierno sostener la versión del Senado y confían en que Menem no los traicionará. "Se vota sin cambios, ya está el acuerdo", confirmaron.

Pero como lo que determinan las votaciones son las mayorías y en un Congreso híperfragmentado nadie tiene el control, en los otros bloques opositores tratan de reunir 129 voluntades para reescribir la opción de votar lista completa en el recinto y nadie podrá inpedirlo. Quienes más presionan son los representantes de la provincia de Buenos Aires, donde las listas legislativas suelen ser ignoradas en el cuarto oscuro.

La rosca final

El grupo bonaerense que junta los votos para tener lista completa lo lideran Karina Banfi (UCR), Silvia Lospennato y Juan López (Coalición Cívica), quienes lograron imponerse en sus bloques. Gestionan, además, con Emilio Monzó, de Encuentro Federal, donde también está el bloque de Córdoba, distrito donde también usan el botón de lista completa.

La expectativa de este grupo es llegar a 129 votos en el recinto y dejar el artículo 2 del proyecto como estaba acordado este jueves, antes del cruce entre Menem y Caletti: con el modelo de boleta única de Mendoza (la papeleta apaisada, con los candidatos en filas horizontales y las categorías en las verticales) y la opción de votar lista completa.

"Se va a definir en la votación en particular del recinto. Si LLA no vota, no entendió nada", dijo a Letra P una diputada bonaerense que trabaja en el tema. Como dentro de la UCR y el PRO hay quienes no miran mal la opción de no votar lista completa, el escenario es incierto.

La principal apuesta del grupo bonaerense la oposición dialoguista es que si la modificación se lee a viva voz en el recinto, Unión por la Patria la acompañe y facilite una abrumadora mayoría a favor. En ese escenario, los partidos provinciales no tendrían cómo responder. Las conversaciones entre los bonaerenses del PRO y la UCR con UP ya empezaron. Seguirán hasta antes de votar.