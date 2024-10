Boleta Única: maniobra de Martín Menem para sancionar el proyecto sin el voto a lista completa.

La Cámara de Diputados debate desde este mediodía el proyecto para implementar el sistema de Boleta única , que sería sancionado por un acuerdo entre el oficialismo y toda la oposición no peronista. Un sector insiste en sostener el casillero de lista completa y, para evitarlo, Martín Menem modificó el sistema de votación.

El acuerdo se cerró en la reunión de labor parlamentaria, con anuencia de los jefes de bancadas opositoras, y consiste en pedir que haya una sola votación, en general y en particular, para evitar abrir el debate de cada artículo.

Como contó Letra P , el gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck , presionó y logró que en el Senado se borre esa opción y en el proyecto se impida expresamente votar a una lista completa. Tuvo el visto bueno de la Casa Rosada, donde prefirieron no entrar en debate.

Congreso de la Nación.jpg

La jugada de Martín Menem

De cumplirse el acuerdo de labor parlamentaria, Menem pedirá votar en general y en particular el dictamen del Senado. Unión por la Patria (UP) y la izquierda no lo firmaron, pero el resto de las bancadas adhirieron.

Si alguien que firmó el despacho quisiera recuperar algún fragmento del proyecto original, debería rechazar la opción de una votación conjunta e imponer que sea por artículo. Se sumaría a esa propuesta UP, donde tienen decidido que, si se encuentran con la posibilidad, ayudarán a retener el botón de lista completa.

La modalidad de votación fue diseñada para complicar ese acuerdo en el recinto. Es que si el texto se considera en general y en particular de un plumazo, el peronismo no tendría chance de intervenir en la redacción final. Es lo que buscará Menem y no imagina que pueda encontrarse con obstáculos para una sanción general.

Aun así, el debate de lista completa continuará porque algunos referentes de la oposición que se quedaron con la espina, presentarán proyectos de ley para sumar esa opción. Silvia Lospennato (PRO), Juan López (CC) y las radicales Carla Carrizo y Karina Banfi (UCR) ya evalúan opciones.

Creen que el respaldo de UP les permitirá avanzar, aunque aún debaten si conviene cambiar el texto para las próximas elecciones y esperar la primera experiencia y probar en la presidencial, cuando el arrastre de las figuras nacionales juega más fuerte.

Modelo mendocino

Con o sin la opción de lista completa, Diputados aprobará el sistema de Boleta Única Papel de Mendoza, que tiene la boleta dividida en filas horizontales para cada cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política.

Se impuso al cordobés, que también reúne todas la oferta electoral en una papeleta, pero con una distribución inversa. El diseño de la provincia del vino permite una boleta más apaisada, adaptable a las mesas de votación.

Otro cambio del Senado que será ley es alargar el calendario electoral, para que haya tiempo para imprimir las boletas. Las primarias se realizarán la primera semana de agosto y la presentación de las candidaturas y el inicio de la campaña será a comienzos de junio. La reserva de colores, deberá ser 15 días antes: a fines de mayo.

La dirección electoral y la Justicia Federal que interviene en las elecciones deben realizar campañas de difusión, mientras que en caso de simultaneidad entre la Nación y las provincias, la Justicia Federal intervendrá en le escrutinio.