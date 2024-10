Boleta única: el oficialismo acepta eliminar el voto a lista completa, pero hay final abierto

Hubo 13 firmas en disidencia impulsadas por las radicales Carla Carrizo y Karina Banfi , que insisten con el casillero de lista completa. Tuvieron el respaldo de Encuentro Federal. Buscan imponerse en la votación en particular con respaldo de Unión por la Patria, el único bloque que junto a la izquierda se opuso a la BUP y pidió mantener el modelo actual.

Como explicó Letra P , durante el debate de la Cámara alta, Weretilneck y su par misionero Hugo Passalacqua incorporaron un inciso que impide votar la lista completa en todas sus categorías (Presidente, Senado, etc). En Diputados, en el PRO y la UCR había una mayoría dispuesta a desechar esa prohibición, La Libertad Avanza estaba de acuerdo, pero la presión de Weretilneck obligó a revisar la estrategia. El jueves pasado, Martín Menem tuvo un duro cruce con la salteña Pamela Caletti , qu ien comparte el bloque Innovación Federal con representantes de Misiones y Río Negro.

La pelea por la Boleta Única

El debate por el texto final del proyecto siguió este lunes durante la reunión de la mesa legislativa que el PRO y LLA tienen en la Casa Rosada. Sin acuerdo, Menem llamó a una reunión en su despacho con la oposición de todos los bloques no peronistas para consensuar.

Caletti se impuso con una amenaza: si bloque estaba dispuesto a no dar cuórum si se reincorporaba el casillero de lista completa y las ausencias podían complicar la sesión. Además, como recuperar ese texto había que modificar un inciso del texto del Senado, la corrección podía judicializarse. Durante el plenario de comisiones, el PRO y la Coalición Cívica fueron los únicos bloques que respetaron el acuerdo.

"La opción de la lista completa tiene dificultades técnicas y jurídicas y eso es lo que lleva a nuestro bloque a suscribir el dictamen", sostuvo la macrista Silvia Lospennato. En el radicalismo plantearon sus diferencias, que sólo incluirían a una parte del bloque. "Vamos a insistir con lista completa", planteó sin vueltas Carrizo.

Banfi, que estuvo en la oficina del riojano, dijo que sin el botón de lista completa "se perjudica la información del elector". Firmaron en disidencia y arrastraron a referentes de Encuentro Federal como Margarita Stolbizer, Oscar Carreño y Margarita Stolbizer, quienes creían que el acuerdo para aprobar el texto del Senado estaba cerrado pero cuando supieron que no se sumaron al juego.

De esta manera, el proyecto para implementar la BUP sería aprobado en general y el artículo 2 se disputaría entre la versión de ambas cámaras. Si se rechaza la del Senado deberá votarse la de Diputados, que aplica el modelo cordobés (con los candidatos en las filas horizontales) y el botón de lista completa. Por tratarse de una reforma electoral, requiere 129 votos, sin importar las presencias en el recinto. Si no los reúne ningún modelo, el proyecto se cae. Es un riesgo que nadie quiere correr.

El árbitro de esas votaciones es Unión por la Patria, y está decidido a apoyar el botón de lista completa. “Llegado el caso vamos a votarlo", señaló una de sus autoridades de la bancada. Aunque en algunos sectores de la oposición creen que no se llegará a esa instancia, porque el miembro informante del oficialismo, Nicolás Mayoraz, no aceptará los cambios y los rebeldes no se animarán a votar en contra.

El nuevo sistema

El proyecto de boleta única se aprobó en 2022 en Diputados, luego de una negociación entre todos los bloques de la entonces oposición al Frente de Todos. En el Senado no avanzó ese año porque el crecimiento de Javier Milei alarmó a la UCR y el PRO que prefirieron mantener el sistema tradicional.

Recién en enero, Victoria Villarruel activó el debate en comisiones en la cámara alta, hubo dictámenes pero los partidos Provinciales insistieron en eliminar la opción de votar lista completa y el debate quedó trabado hasta julio, cuando Guillermo Francos cedió a esos reclamos. Esa decisión provocó un sismo en una parte de la UCR y otra del PRO de Diputados, donde la mayoría de sus miembros quería retomar el texto original y había logrado un compromiso con Menem para lograrlo.

Otro cambio del Senado que será ley es alargar el calendario electoral, para que haya tiempo para imprimir las boletas. Las primarias se realizarán la primera semana de agosto y la presentación de las candidaturas y el inicio de la campaña será a comienzos de junio. La reserva de colores, deberá ser 15 días antes: a fines de mayo.

Unión por la Patria se expresó en contra. "Hay sólo tres empresas que imprimen la boleta única: la Casa de la Moneda, Bolt y el Grupo Clarín. Los dejo a su criterio. Cuando hay cosas no funcionan, siempre es porque hay intereses oscuros", sostuvo la diputada Sabrina Selva. "En realidad son cinco empresas", respondió el libertario salteño Julio Moreno-Ovalle. En el peronismo hubo risas.

El jefe del bloque UP, Germán Martínez, también fue crítico, pero dio a entender que aceptarán el botón a lista completa si tienen la chance de votarlo. “Aunque quedemos solos en este plenario y en el recinto, a los partidos políticos en la Argentina nosotros los vamos a defender igual. No es casual que cuando hay proyectos que tienden a la disolución nacional en la Argentina, planteen una reforma que apunta a la fragmentación del sistema de partidos”, cerró el santafesino.