Neuquén: quién es el líder gastronómico de Bariloche que le marca la cancha a los Trappa en Chapelco

El dirigente gremial de Bariloche , Ovidio Zúñiga , orientó a la tropa sindical a hacia San Martín de los Andes , Neuquén , inaugurando un conflicto salarial contra el grupo económico Vía Bariloche , de la familia Trappa, que esta temporada tomó las riendas del centro de esquí Cerro Chapelco .

La protesta sindical se centra en una veintena de trabajadores gastronómicos que buscan cobrar por lo menos 60 días de una temporada que fue mala para el complejo turístico del sur de Neuquén y para los otros centros invernales de la Patagonia . La falta de nieve hizo tambalear la esperanza del holding de la familia Trappa que imaginaba inaugurar la concesión con viento a favor. Abrió el 4 de julio y cerró el 31 de agosto.

Zúñiga, que cuenta con una vasta experiencia en conflictos gremiales de la zona andina, sabe que abrir la relación con una protesta sindical marca un camino político puertas adentro y fuera del sindicato.

El líder sindical confió a Letra P que los ánimos no son los mejores. La cúpula sindical concentrará su reclamo en la delegación de turismo que la provincia de Neuquén tiene en San Martín de Los Andes. Zúñiga ya se reunió con el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet , uno de los funcionarios neuquinos que siguió de cerca la licitación de Cerro Chapelco, pero las soluciones no llegaron.

Fernández Capiet había embanderado su discurso en la inversión millonaria y el canon que el poderoso Vía Bariloche pagará por explotar la montaña durante 25 (o 30) años. “El poder del dinero te hace hacer estas cosas”, lanzó Zúñiga, que aseguró que el grupo Trappa, bajo la firma Don Otto S.A. "quiere hacer pagar el riesgo empresario a sus trabajadores" y “generar un precedente muy preocupante”.

Los trabajadores gastronómicos de Chapelco Sky Resort esperan cobrar la diferencia que les falta para llegar a los 60 días mínimos de trabajo, una medición laboral de temporada que históricamente fue aceptada por el empresariado de la nieve.

Ovidio Zúñiga, la cara de Luis Barrionuevo en Bariloche

Los empresarios andinos del Círculo Rojo también conocen la dinámica de las protestas gastronómicas. La instalación de la Carpa del Hambre, un clásico de Uthgra Bariloche, funciona como una caja de resonancia del descontento gremial.

Zúñiga, que históricamente tiene la lapicera de la seccional, responde directamente al jefe gastronómico Luis Barrionuevo, al que le cuenta el pulso de los trabajadores en uno de los gremios con mayor representación en la ciudad más grande de Río Negro. Zúñiga ocupa el rol del asesor que tiene la palabra final, luego de varios años en la secretaría general del sindicato que alternó con la lista opositora que llevó adelante su ex mujer, Rosa Negrón.

WhatsApp Image 2025-09-24 at 21.10.05 Ovidio Zúñiga, Rosa Negrón y Luis Barrionuevo, en Bariloche.

La dirigente gastronómica buscaba arrebatarle la conducción del gremio a Nelsón Rasini, mano derecha de Zúñiga, en las polémicas elecciones que la justicia suspendió en todas las seccionales del país. Toda esa interna quedó en veremos.

El peso de Zúñiga en la política cordillerana de Río Negro

Dentro del edificio gastronómico, Zúñiga atiende las inquietudes gremiales y políticas en su oficina, que ostenta cuadros de Luis Barrionuevo y de Juan Domingo Perón, además de demostrar su fanatismo por el club de fútbol Cipoletti, el albinegro del Alto Valle rionegrino.

Con poder de decisión dentro de la CGT Zona Andina, en el año 2000 fue diputado nacional por el Partido Justicialista. Luego acompañó candidaturas del peronismo y puso en juego su acumulación política para, por ejemplo, bancar a la exgobernadora Arabela Carreras en su campaña para ser intendenta de Bariloche. No salió.

1599137024 Ovidio Zúñiga se metió de lleno en el conflicto con los Trappa en San Martín de los Andes.

Protagonizó históricas peleas mediáticas con Miguel Ángel Pichetto por el PJ rionegrino y hamacó su política lejos del kirchnerismo, con el manual de la CGT en la mano; además de estar cerca de las diferentes gestiones del gobernador Alberto Weretilneck.

Su participación política en la provincia se vio obstaculizada cuando en junio de 2016 tuvo que cumplir condena por defraudación a la administración pública detectada en 1999 en la construcción del policlínico Arbos, una clínica que nunca se construyó pero recibió subsidios.

Casi un año y medio después de estar preso en el penal federal de Esquel (Chubut) la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo y dejo sin efecto la condena que también alcanzaba a otro dirigente sindical, el actual intendente Walter Cortés y al exintendente Omar Goye.