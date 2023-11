El fondo del asunto

En reiteradas ocasiones –incluso en el debate del domingo–, Milei aseguró que, en caso de llegar al poder, no mantendría contacto con países gobernados por "comunistas", categoría en la que incluyó a los dos principales socios comerciales del país, China y Brasil. Si no mencionó a México y España, otras fuentes relevantes de negocios e inversiones, fue solo porque no se le preguntó por ellos.