El apoyo rápido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich al libertario Javier Milei dejó en estado de shock a la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC), especialmente en las provincias donde las realidades locales no admiten las apuestas al blanco o al negro. Sin espacio para la deliberación colectiva, el PRO de Córdoba quedó preso de esa conmoción y sacudido por sus propias internas. Sin embargo, las miradas se colocaron en la diputada Soher El Sukaria , referente indiscutida del expresidente en la provincia.

Consultada por Letra P , la vicepresidenta de la fuerza amarilla anticipó que votará por Milei en el ballotage del 19 de noviembre. La respuesta no sorprende por su posición refractaria al kirchnerismo y por su alineamiento sin reparos a su mentor político.

“Sí, voy a votar a Milei. Como dirigentes no podemos anular nuestra voluntad ciudadana a 40 años de la democracia ni pedir esta conducta. En Venezuela, la oposición contra Hugo Chávez comenzó de esa manera, pidiendo anular o no votar. Queda claro que el chavismo no se fue nunca más”, argumentó su voto la compañera de fórmula capitalina de Rodrigo de Loredo.