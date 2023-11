https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSergioMassa%2Fstatus%2F1721643457289056490&partner=&hide_thread=false Gracias, @UrtubeyJM. Con esa vocación de construir desde el centro, pero sobre todo con esa mirada federal, se suma a ayudar a transmitir a los argentinos que viene un tiempo nuevo. pic.twitter.com/XFhDWqu6NQ — Sergio Massa (@SergioMassa) November 6, 2023

Buena parte de la estructura del armador peronista no está en línea con su idea de ayudar a Massa y, en consecuencia, milita con entusiasmo el proyecto que propone Javier Milei, pero no todos. Una de sus principales espadas políticas, el diputado Sebastián García de Luca, hace tiempo no habla con su exjefe político, pese a que todavía lo envuelve en elogios y no da por terminada la relación.