La Pampa: se extiende en la UCR la idea de que Milei es "el límite"

La UCR pampeana marcó el mismo camino y cruzó al diputado electo Martín Ardohain que manifestó, rápido para los mandados, su decisión de apoyar a Milei. “Se cortó solo”, pataleó el presidente del radicalismo provincial, Diego Marcantonio , quien mantuvo las formas y no soltó prenda sobre cuál será su opción para el 19 de noviembre. Apenas se le escapó un “no me da lo mismo cualquier candidato”.

El intendente más importante de la UCR, Abel Sabarots, reelecto con más del 80% en General Acha, la ciudad más poblada del sur, hace tiempo que le puso una barrera a Milei. Ahora ratificó: “no voy a votarlo de ninguna forma”. Interpretó que “el voto positivo al candidato de Unión por la Patria” es una opción real.

El jefe comunal de la norteña Parera, Juan Carlos Olivero, fue otro que dejó saber cuál será su destino: “A Milei no puedo votarlo, es una persona a la que le tengo miedo”. Hernán Gaggioli, de Alta Italia, fue muy claro: "En esta no se puede ser neutral, todos sabemos qué es lo mejor para La Pampa". Lo mismo hizo el intendente de Mauricio Mayer, Celestino Folmer, quien apoya a Massa porque “nunca voto en blanco y para que el país siga funcionando”.

El sector de Mujeres Radicales también va por ese carril. La dirigente Cecilia Roigé no dio vueltas: "En estos momentos no se puede ser neutral: el país está en peligro si el fascismo gana". Del sector interno “Nuestra Causa”, Susana Sánchez aseveró: “Pertenezco a un partido nacional y popular y no puedo ser neutral, voy a defender la democracia, voy a votar a Massa”. Franja Morada, el brazo universitario, ya le había retaceado apoyo a Bullrich en la primera vuelta.

Este viernes, habló el senador Daniel Kroneberger, referencia de Morales en la provincia. Sin correrse de la neutralidad que acordó el bloque de JxC en la Cámara alta, mostró su distancia con el aspirante de ultraderecha. "No me ata nada con Milei, para mí es un menemismo profundizado. Soy radical y quiero un Estado presente, pero eficiente; en lo personal y en lo ideológico, no me une nada con Milei", definió.

Neutralidad y silencio tradicional

Hay otros posicionamientos más neutrales. Dirigentes de cierto peso en Santa Rosa, como Pedro Salas e Hipólito Altolaguirre, pusieron en primer plano las desconfianzas que les generan ambos bandos. Mónica Curutchet, intendenta de Eduardo Castex, importante ciudad norteña, dijo que no tiene decidido su voto y respaldó fuertemente la “libertad de conciencia”.

Los dirigentes más tradicionales del radicalismo sólo se han expresado en la intimidad y en algunas reuniones secretas. No van a hacer bandera con sus posicionamientos. Ese silencio público junta por ahora al diputado saliente Martín Berhongaray (alineado con Martín Lousteau), que peleó voto a voto contra la reelección de Ziliotto, y a dos históricos que están más en retirada: el diputado provincial Francisco Torroba y el exsenador Juan Carlos Marino.

Se plegaron a pie juntillas al documento oficial de la UCR pampeana, extremadamente cauteloso, en el que dieron “libertad de conciencia” a afiliados y afiliadas, sin otras consideraciones sobre los postulantes del ballotage, ni caracterización sobre sus espacios políticos.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcatoardohain%2Fstatus%2F1717162587006120318%3Fref_src%3Dtwsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet&partner=&hide_thread=false El lunes dije que iba a tomar un decisión, y no me iba a esconder.

En noviembre voy a acompañar a @JMilei porque mi prioridad es y será siempre, que el kirchnerismo deje de gobernar nuestro país. — Martin Ardohain (@catoardohain) October 25, 2023

La prudencia tiene razones: aunque la dirigencia radical en general suscribe sin medias tintas que Milei es “el límite”, hay un electorado fuertemente antiperonista, sobre todo en las ricas zonas agropecuarias del norte y el sur provincial, que si tuviera que elegir de manera forzada posiblemente se inclinaría a sufragar contra cualquier opción justicialista. Los popes no se tragan los ataques a Raúl Alfonsín, pero tampoco quieren enemistarse con sus bases.

“Hay que votar sin gorilismo”, sugirió el diputado provincial Marcos Cuelle. No fue explícito sobre cuál será su opción, pero la dejó abierta a interpretaciones.

El radicalismo además atisba el futuro y lo hace con preocupación: en las últimas elecciones provinciales su candidato a gobernador fue competitivo como nunca en la historia de la mano de un Juntos por el Cambio en el que la UCR tiene mayor poder territorial y de representación. Si el PRO mudara sus fuerzas a una nueva construcción de Juntos por la Libertad, la UCR corre el riesgo de quedar fagocitada y definitivamente opacada en el mapa político pampeano. Reaparecen memorias, en estas horas, de un tiempo de romance entre el peronismo del exgobernador peronista Carlos Verna y dirigentes de la UCR que terminaron formando parte de su gabinete.