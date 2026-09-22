Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Bahía Blanca: la visita de Milei agitó la interna de La Libertad Avanza y tensó el acuerdo con el PRO

La comitiva presidencial del fin de semana dejó a la vista los cortocircuitos entre el sector de Pareja y Liberman. Ruido con el armado amarillo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Oscar Liberman buscó la foto con Milei en el paso del presidente por Bahía Blanca

Oscar Liberman buscó la foto con Milei en el paso del presidente por Bahía Blanca

La visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca el fin de semana pasado sacudió la interna de La Libertad Avanza en esa ciudad del sudoeste bonaerense y tensó más los vínculos con el PRO de cara a la construcción electoral para disputarle la intendencia al peronismo en 2027.

Notas Relacionadas
Pepe Sánchez dijo que no a una candidatura por La Libertad Avanza. Ahumada, que sí en Zárate.
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

La Libertad Avanza: Pepe Sánchez descartó ser candidato en Bahía Blanca y Ahumada se lanzó en Zárate

Por 
Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Los ruidos surgieron en torno a la comitiva y al rol que cada uno tuvo en las actividades del paso del Presidente y de Diego Santilli, jefe de Gabinete, en una visita que fue leída como un primer paso de la campaña del "Colorado" hacia 2027. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, y Oscar Liberman, diputado provincial y referente libertario en la Sexta sección, fueron parte de ese grupo. Sugestivamente, parte de la agenda no incluyó a Gisela Caputo, presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, precandidata a intendente y referente en el distrito de Cristian Ritondo, titular del PRO bonaerense.

Tensión libertaria en Bahía Blanca

La tensión entre Pareja y Liberman no es nueva. Desde la definición de la lista de candidatos de la Sexta sección para las legislativas de 2025, el armado provincial de LLA dejó de promover al diputado y empezó a impulsar nombres alternativos para la carrera por la intendencia de 2027. Con el PRO, el malestar tampoco arrancó el fin de semana: en el espacio de Ritondo acumulan reclamos por la exclusión sistemática de sus dirigentes de las actividades libertarias en la provincia, un patrón que ya había alcanzado a otros referentes del partido en encuentros previos.

Según pudo saber Letra P, Liberman quedó al margen de los primeros armados de la agenda de la comitiva y su participación se habría resuelto recién con la intervención directa de Milei. Finalmente, el diputado estuvo presente en la reunión del hotel Land Plaza junto a Santilli y a los armadores de la Sexta sección, y se sacó una foto con el Presidente.

Afuera de la comitiva de Javier Milei

Quien no integró las actividades políticas de la jornada fue Gisela Caputo. Ritondo respondió en la red social X con un mensaje de respaldo: la definió como una dirigente con "experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene". La exclusión se suma a una serie de fricciones con LLA que condicionan la negociación de una alianza electoral para 2027.

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca

Antes de la llegada del Presidente, Pareja había advertido a "los empresarios más poderosos" que "se consideran dueños de la ciudad y de la política de la ciudad": "No vamos a dejar que sean quienes dispongan quiénes son los futuros gobernantes de Bahía Blanca". En la ciudad, la frase formulada en declaraciones a un medio local fue leída como un mensaje dirigido al empresario portuario y de medios Gustavo Elías.

Armado en la Sexta sección

La agenda oficial de la visita incluyó una recorrida por la planta de Compañía Mega, con un anuncio de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 365,4 millones de dólares. El objetivo del Gobierno era combinar la exhibición de gestión económica con el primer paso formal de la campaña bonaerense de Santilli, pero los cruces internos terminaron por correr el eje de la cobertura hacia la interna libertaria.

Horas antes de que Milei saludara a la militancia y cerrara la visita, Santilli y Pareja reunieron a los armadores libertarios de la Sexta sección para pedirles que sostengan la unidad rumbo a 2027. Sin embargo, la definición de quién encabezará la candidatura a intendente de Bahía Blanca -bastión que LLA aspira a disputarle por primera vez al peronismo- sigue sin resolverse.

Temas
Notas Relacionadas
Dámaso Larraburu, un histórico de la política de Bahía Blanca 
DISCUSIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Un histórico asoma en Bahía Blanca: Dámaso Larraburu evalúa ser candidato con respaldo de Scioli

Ex diputado nacional en tres períodos, actualmente es el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Larga lista de nombres libertarios.
Javier Milei con dirigentes de La Libertad Avanza de Bahía Blanca.
OPERATIVO REELECCIÓN

Milei reunió a La Libertad Avanza en Bahía Blanca con la mira puesta en 2027

Estuvo acompañado de Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja. Visitó compañías agroindustriales y reunió a la militancia. Armado territorial en la Sexta.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Lisandro Catalán en su viaje a conocer a la cúpula de Citromax.
CAMPAÑA ÁCIDA

Catalán viajó a Nueva Jersey y consiguió el apoyo de un peso pesado de los negocios de Tucumán

Por  Letra P | Periodismo Político
Carlos Sadir junto a Diego Santilli, el negociador de la Casa Rosada para quitar las PASO.
HONESTIDAD BRUTAL

La trastienda del sincericidio de Sadir: un toma y daca de recursos, obras y favores electorales

Por  Lucio Di Giuseppe
La foto de Martín Pérez y Daniel Harrington que empieza a reordenar el mapa del peronismo de Tierra del Fuego.
DISCUSIÓN 2027

Una foto en Avellaneda empieza a reordenar el mapa del peronismo en Tierra del Fuego

Por  Laura Funes
Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Endeudamiento: Unión por la Patria consensuó una propuesta con planes de pago y condonación de punitorios

Por  Mauricio Cantando