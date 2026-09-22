Bahía Blanca: la visita de Milei agitó la interna de La Libertad Avanza y tensó el acuerdo con el PRO

Oscar Liberman buscó la foto con Milei en el paso del presidente por Bahía Blanca

La visita del presidente Javier Milei a Bahía Blanca el fin de semana pasado sacudió la interna de La Libertad Avanza en esa ciudad del sudoeste bonaerense y tensó más los vínculos con el PRO de cara a la construcción electoral para disputarle la intendencia al peronismo en 2027.

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Los ruidos surgieron en torno a la comitiva y al rol que cada uno tuvo en las actividades del paso del Presidente y de Diego Santilli, jefe de Gabinete, en una visita que fue leída como un primer paso de la campaña del "Colorado" hacia 2027. Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, y Oscar Liberman, diputado provincial y referente libertario en la Sexta sección, fueron parte de ese grupo. Sugestivamente, parte de la agenda no incluyó a Gisela Caputo, presidenta del Concejo Deliberante de Bahía Blanca, precandidata a intendente y referente en el distrito de Cristian Ritondo, titular del PRO bonaerense.

Tensión libertaria en Bahía Blanca La tensión entre Pareja y Liberman no es nueva. Desde la definición de la lista de candidatos de la Sexta sección para las legislativas de 2025, el armado provincial de LLA dejó de promover al diputado y empezó a impulsar nombres alternativos para la carrera por la intendencia de 2027. Con el PRO, el malestar tampoco arrancó el fin de semana: en el espacio de Ritondo acumulan reclamos por la exclusión sistemática de sus dirigentes de las actividades libertarias en la provincia, un patrón que ya había alcanzado a otros referentes del partido en encuentros previos.

Una enorme alegría recibir al Presidente Javier Milei en Bahía Blanca.



Compartimos esta jornada junto a todos los coordinadores de la Sexta Sección, fortaleciendo el trabajo y el compromiso en cada distrito.



Gracias a todos los bahienses que se acercaron. Esta ciudad siempre… pic.twitter.com/3Bk7vSqT2x — Oscar Liberman (@OscarLiberman) September 18, 2026 Según pudo saber Letra P, Liberman quedó al margen de los primeros armados de la agenda de la comitiva y su participación se habría resuelto recién con la intervención directa de Milei. Finalmente, el diputado estuvo presente en la reunión del hotel Land Plaza junto a Santilli y a los armadores de la Sexta sección, y se sacó una foto con el Presidente.

Afuera de la comitiva de Javier Milei Quien no integró las actividades políticas de la jornada fue Gisela Caputo. Ritondo respondió en la red social X con un mensaje de respaldo: la definió como una dirigente con "experiencia, convicción y el respaldo de un espacio político que confía en su liderazgo para lo que viene". La exclusión se suma a una serie de fricciones con LLA que condicionan la negociación de una alianza electoral para 2027.

Sebastián Pareja junto a Oscar Liberman y Héctor Gay, candidatos de LLA en Bahía Blanca Antes de la llegada del Presidente, Pareja había advertido a "los empresarios más poderosos" que "se consideran dueños de la ciudad y de la política de la ciudad": "No vamos a dejar que sean quienes dispongan quiénes son los futuros gobernantes de Bahía Blanca". En la ciudad, la frase formulada en declaraciones a un medio local fue leída como un mensaje dirigido al empresario portuario y de medios Gustavo Elías. Armado en la Sexta sección La agenda oficial de la visita incluyó una recorrida por la planta de Compañía Mega, con un anuncio de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por 365,4 millones de dólares. El objetivo del Gobierno era combinar la exhibición de gestión económica con el primer paso formal de la campaña bonaerense de Santilli, pero los cruces internos terminaron por correr el eje de la cobertura hacia la interna libertaria. Horas antes de que Milei saludara a la militancia y cerrara la visita, Santilli y Pareja reunieron a los armadores libertarios de la Sexta sección para pedirles que sostengan la unidad rumbo a 2027. Sin embargo, la definición de quién encabezará la candidatura a intendente de Bahía Blanca -bastión que LLA aspira a disputarle por primera vez al peronismo- sigue sin resolverse.