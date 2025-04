Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, perdidos en Narnia

La crisis financiera provocada por la guerra comercial que Donald Trump le declaró al mundo con su política arancelaria produjo un terremoto global que replicó con una fuerza particular en el país , lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que quien gobierna se ha autoproclamado candidato al Nobel de Economía y se autopercibe best friend del presidente de Estados Unidos .

El gobernador inició la conferencia en Argentina, con alusiones a la crisis financiera global y críticas a la administración libertaria, pero el apego al mundo real le duró unos pocos párrafos. Enseguida se me metió en el placard y reapareció en Narnia, desde donde hizo el anuncio electoral.

¿Y Cristina? ¿Qué hizo? ¿Reunió a los bloques parlamentarios de Unión por la Patria para emitir algún tipo de pronunciamiento sobre la gravedad de la crisis? ¿Hizo lo mismo con el Partido Justicialista, en su condición de presidenta del principal partido de la oposción? ¿Tiró, al menos, un Che Milei en Twitter para llamar al Gobierno a tomar medidas que protejan los ingresos de la población? Nada de eso. En cambio, operó en los medios para avisarle a Kicillof que, si despegaba las elecciones nacionales de las provinciales, estaría rompiendo al peronismo y ella saltaría a la cancha electoral con una candidatura a legisladora local.

Axel Kicillof y CFK, fuera de sintonía

Mientras chapotean en el barro que inunda la burbuja en la que se han aislado, un fantasma recorre la Argentina milagrosa de Milei: como señaló Marcelo Falak este lunes en base a encuestas que se conocieron en las últimas horas, la preocupación por la marcha de la economía, con la estancamiento de la desinflación y la degradación de los ingresos como puntos salientes, se convierte en pesimismo sobre lo que vendrá en los próximos meses. El team del desencanto gana adhesiones en la previa de las elecciones.

image.png El pesimismo domina las expectativas sobre los próximos seis meses de la era Javier Milei.

¿Axel Kicillof y CFK no la ven?

No hay manera de que no la vean, pero no pueden escapar de la ciénaga en la que se han metido.

Está claro que no han podido, no han sabido o no han querido resolver la controversia sobre el calendario electoral, que es apenas un detalle en la pelea de fondo por el liderazgo del peronismo que intentará volver al poder en 2027, para lo que necesariamente deberán tocar alguna nueva canción.

La pregunta es: ¿no tenían margen para aplazar al menos por un día el lanzamiento de este capítulo caliente del culebrón que protagonizan como para que la teleplatea no dejara de ver los problemas de Milei y, fundamentalmente, para no revelarse tan lejos, allá en Narnia, de la realidad que angustia al electorado que necesitan reconquistar?