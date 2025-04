Tras la cumbre Kicillof-Kirchner-Sergio Massa, en el FR creen que habrá tres elecciones, PASO incluidas

Sergio Massa llevó a la cumbre del domingo a la noche con Axel Kicillof y Máximo Kirchner el pedido de unidad que viene repitiendo y sobre el que machacó el sábado en un encuentro del Frente Renovador , pero en la dirigencia massista muchos creen que ya no hay margen para un acuerdo que permita suspender las PASO bonaerenses.

La postura del Frente Renovador

Massa asistió al encuentro con Kicillof y Máximo Kirchner junto a Alexis Guerrera, el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense. La reunión, que tuvo como anfitrión al intendente platense Julio Alak, no parecía este lunes haber cambiado el curso de una negociación trabada y que no parece tener salida a la vista. "Fue a llevar el mensaje de unidad", dijeron cerca del ex ministro de Economía.