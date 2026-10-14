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SUCESIÓN 2027

Axel Kicillof sumó una foto con Grabois a su álbum federal

Con el diputado recorrió La Cava, en San Isidro. La semana pasada, el líder de Patria Grande dijo que, si no es Cristina, el candidato tiene que ser el gobernador bonaerense.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
Axel Kicillof sumó una foto con Grabois a su álbum federal.

Axel Kicillof sumó una foto con Grabois a su álbum federal.

Este miércoles el peronismo tuvo una foto de peso en medio de la discusión interna por las candidaturas. Después de manifestar que el gobernador bonaerense le puede ganar a Javier Milei, el diputado Juan Grabois se mostró con Axel Kicillof en una recorrida por el barrio "La Cava" de San Isidro, en la previa a una actividad con el intendente, Ramón Lanús.

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Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Días atrás, el diputado y dirigente social dio una definición fuerte sobre su postura en medio de la confrontación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que "si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquier otra cosa es un delirio total". Además, manifestó que "Axel es un actor fundamental de este momento histórico" y se mostró convencido de que el gobernador bonaerense está en condiciones de derrotar a Milei en las elecciones del año próximo.

Sin lugar para otros nombres

En una entrevista en el piso de Radio Con Vos, el viernes pasado, Grabois descartó otras opciones para 2027 y calificó de "delirio místico" la idea de construir una candidatura alternativa como la de Sergio Uñac, uno de los aspirantes a disputarle el PJ a Kicillof.

El senador y exgobernador de San Juan lanzó su campaña presidencial con una serie de videos en redes sociales, además de una estrategia para ampliar su respaldo dentro del peronismo. De hecho, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lo mencionó como uno de los dirigentes del espacio que está en carrera.

Axel Kicillof y Juan Grabois en La Cava

Antes de recorrer la nueva base de la UOTI de San isidro, Kicillof y Grabois dialogaron con vecinos "afectados por los recortes en las políticas nacionales de hábitat y vivienda" en La Cava y visitaron la parroquia “Nuestra Señora de la Cava”, donde mantuvieron un encuentro con el padre Lucas Schcolnik, según dijeron, "para analizar la situación del barrio y el avance de obras de infraestructura".

Kicillof y Grabois analizaron con vecinos de La Cava el avance de obras de infraestructura

Kicillof y Grabois analizaron con vecinos de La Cava el avance de obras de infraestructura

Estuvo también presente la diputada y dirigente de la UTEP, Fernanda Miño; el senador bonaerense del mismo espacio Federico Fagioli, y funcionarios del gobierno provincial como la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y su par de Seguridad, Javier Alonso, entre otros.

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