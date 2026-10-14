Axel Kicillof sumó una foto con Grabois a su álbum federal.

Este miércoles el peronismo tuvo una foto de peso en medio de la discusión interna por las candidaturas. Después de manifestar que el gobernador bonaerense le puede ganar a Javier Milei, el diputado Juan Grabois se mostró con Axel Kicillof en una recorrida por el barrio "La Cava" de San Isidro, en la previa a una actividad con el intendente, Ramón Lanús.

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Días atrás, el diputado y dirigente social dio una definición fuerte sobre su postura en medio de la confrontación entre Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que "si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquier otra cosa es un delirio total". Además, manifestó que "Axel es un actor fundamental de este momento histórico" y se mostró convencido de que el gobernador bonaerense está en condiciones de derrotar a Milei en las elecciones del año próximo.

"Axel es un actor fundamental de este momento histórico, estoy seguro de que le puede ganar a Milei"Juan Grabois fue contundente sobre quien debe conducir el peronismo: "Si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel. Cualquier otra cosa es un delirio total".Mirá la entrevista completa en el canal de YouTube de Radio Con Vos. — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 10, 2026 Sin lugar para otros nombres En una entrevista en el piso de Radio Con Vos, el viernes pasado, Grabois descartó otras opciones para 2027 y calificó de "delirio místico" la idea de construir una candidatura alternativa como la de Sergio Uñac, uno de los aspirantes a disputarle el PJ a Kicillof.





El senador y exgobernador de San Juan lanzó su campaña presidencial con una serie de videos en redes sociales, además de una estrategia para ampliar su respaldo dentro del peronismo. De hecho, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, lo mencionó como uno de los dirigentes del espacio que está en carrera.

Axel Kicillof y Juan Grabois en La Cava Antes de recorrer la nueva base de la UOTI de San isidro, Kicillof y Grabois dialogaron con vecinos "afectados por los recortes en las políticas nacionales de hábitat y vivienda" en La Cava y visitaron la parroquia “Nuestra Señora de la Cava”, donde mantuvieron un encuentro con el padre Lucas Schcolnik, según dijeron, "para analizar la situación del barrio y el avance de obras de infraestructura".

Kicillof y Grabois analizaron con vecinos de La Cava el avance de obras de infraestructura Estuvo también presente la diputada y dirigente de la UTEP, Fernanda Miño; el senador bonaerense del mismo espacio Federico Fagioli, y funcionarios del gobierno provincial como la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y su par de Seguridad, Javier Alonso, entre otros.