El primer paro docente contra Axel Kicillof tuvo fuerte acatamiento en el conurbano y las grandes ciudades

El paro docente pegó fuerte este lunes en las escuelas públicas del conurbano , La Plata y las grandes ciudades bonaerenses, con aulas vacías en el primer inicio de clases con medida de fuerza en seis años. Axel Kicillof abre esta tarde el período legislativo ante la Asamblea con estatales y judiciales también en conflicto.

Una carpa docente instalada frente a la Gobernación esperaba a Kicillof antes del tradicional cruce a la Legislatura bonaerense . Un grupo de alrededor de 20 docentes pegó carteles en las rejas con reclamos salariales. Uno de ellos resumía el estado de la paritaria: "3% de aumento es una miseria".

El paro golpeó con fuerza en el conurbano y en las grandes ciudades, mientras que en el interior el impacto fue más heterogéneo. Si bien desde la conducción central de SUTEBA hablaron de "alto acatamiento", evitaron ponerle un cifra global a la medida de fuerza. No así en algunas regionales, como en Baradero, donde la secretaria general de SUTEBA local, Elena Salmerón, reportó un acatamiento del 98% en las aproximadamente 60 instituciones educativas del distrito. En Mar del Plata, fuentes gremiales informaron una adhesión cercana al 90% entre los docentes.

El mileísmo y el PRO hacen foco en la huelga docente



Críticas por salud, seguridad, educación y salarios



Al conflicto docente se sumaron los trabajadores de ATE, que cortaron el Puente Pueyrredón desde temprano, y los judiciales de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), que cumplieron un paro total sin presencialidad ni teletrabajo en los 20 departamentos judiciales. "Acatamiento total en educación y muy fuerte en salud y la administración central", describieron desde el gremio estatal.

Paritarias calientes

El origen de la medida de fuerza es una paritaria trabada. Los gremios rechazaron la oferta oficial del 3% para febrero —con un 1,5% retroactivo a diciembre— por considerarla insuficiente frente a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo. En la pulseada también están involucrados los gremios estatales y de trabajadores judiciales, dos sectores que tampoco consiguieron llegar a un acuerdo salarial con el gobierno bonaerense en el arranque de este 2026.

Los gremios más cercanos políticamente a Kicillof, como SUTEBA que conduce Roberto Baradel, buscaron encuadrar el paro en un reclamo dirigido a la órbita nacional, con planteos por la paritaria federal, el fondo de incentivo docente eliminado por Javier Milei, el presupuesto educativo, soslayando la pulseada salarial bonaerense. La Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), en cambio, fue la primera en anunciar la medida y mantuvo el foco en la paritaria provincial.

Deuda de Nación

El gobierno corrió el eje hacia la Casa Rosada. Desde la Gobernación atribuyen la imposibilidad de cerrar la paritaria a la retención de 22,2 billones de pesos por parte de la Nación, y buscan destrabar el conflicto el miércoles 4 de marzo, cuando están convocadas dos reuniones: una con los docentes a las 11 y otra con las centrales de estatales a las 13.

La apuesta oficial es que el martes las escuelas abran con normalidad. "Entendemos que hay buena predisposición de los trabajadores. Buscaremos que el martes todas las escuelas tengan clases normalmente", dijeron fuentes de la Gobernación.